Depozitele in lei sau cele in valuta: care sunt mai avantajoase

iti explica, in cadrul rubricii, cum sa economisesti mai eficient pentru tine.Sa facem un calcul pentru un depozit de 1.000 de euro, pe 12 luni, si unul de 4.850 de lei, pe aceeasi perioada, mergand pe varianta ca un euro valoreaza 4,85 lei.Astfel ca, la un depozit in valoare de 4.850 de lei, dupa un an vom retrage 4.981 de lei, daca depozitul are o dobanda de 3%, si de 5.003 lei, daca acesta ajunge la o bonificatie de 3,50%. In acest calcul s-a luat in considerare si scaderea de 10% de impozit pe profit.La euro se complica putin problema pentru ca, desi dobanda este foarte mica, moneda nationala se depreciaza in fiecare an in medie cu 1, 2 sau 3 procente. Astfel ca, in cazul depozitului de 1.000 de euro, dupa 12 luni, la o dobanda de 0,60% vom scoate 1.005,4 euro. La aceasta suma mai adaugam si o depreciere de 2% a monedei nationale.Si daca depozitul nostru de 1.005,4 euro, la 4,85 lei, valoreaza 4.876 de lei, dupa o depreciere de 2% a monedei va valora 4.973 de lei. La suma aceasta, este clar mai avantajos sa tinem banii intr-un depozit in lei, la o dobanda de minimum 3%.Dar daca leul se depreciaza fata de euro cu 3%, atunci va deveni mai avantajos sa tinem banii intr-un depozit in euro, pentru ca dobanda de 0,60% plus deprecierea de 3% a leului ne vor duce suma totala dupa 12 luni la un echivalent in lei de 5.022 de lei. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.