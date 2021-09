Cum poate deveni a ta locuința în care stai cu chirie. Ce inseamnă închirire cu opțiune de cumpărare

valoarea chiriei;

durata perioadei până la cumpărarea proprietății de către chiriaș;

obligațiile acestuia legate de utilități;

modul în care sunt achitate taxele și impozitele de către proprietar, respectiv chiriaș.

Sau poate ai ochit un apartament aflat în chirie și ai vrea din prima să il poti cumpăra, însă nu ai acum acei bani iar să faci credit în urmatoarea perioadă nu ar fi cea mai inspirată miscare financiară. Ziare.com iti explica in cadrul rubricii Banii tai ce inseamnă inchirirea cu opțiune de cumpărare și care ar fi avantajele.Trebuie sa stii ca posibilitatea de a închiria o locuință cu opțiunea de a o cumpăra este o formă de leasing. La baza „inchirierii cu optiune de cumparare” stă o înțelegere prealabilă între chiriaș și proprietar, iar ulterior, prin redactarea unui contract de închiriere spre cumpărare se adaugă o serie de condiții și clauze, pentru ambele părți, care garantează finalizarea tranzacției, explica storia.ro.Acest tip de înțelegere civilă se bazează pe prevederi ale Codului Civil și este perfect legală, chiar dacă nu are o reglementare legală explicită.Contractele acestea depășesc un simplu contract de închiriere. Ele se realizează la notar, uneori, cu implicarea unor avocați sau specialiști în tranzacții imobiliare iar contractul include o sumă de detalii legate de tranzacție:În cele mai multe dintre cazuri, contractele se finalizează prin cumpărarea de către chiriaș a locuinței, cu ajutorul unui credit imobiliar de tipul Noua Casa ori cu un credit ipotecar.La semnarea unui astfel de contract se stabilește în clar valoarea locuinței, care nu va mai putea fi modificată până la finalizarea tranzacției. În România, unii dezvoltatori imobiliari acordă o perioadă de „acumulare” de până la patru ani. Astfel, chiriașul are posibilitatea de a perfecta actele de vânzare-cumpărare oricând, pe parcursul acestui interval de timp.Mai mult, chiriașul nu poate fi evacuat din locuință, atâta vreme cât prevederile contractului sunt respectate, ceea ce, în absența intenției de cumpărare, se poate întâmpla, dacă proprietarul, interesat să vândă, găsește un client pentru imobil. Astfel, chiriasul are timp sa aprecieze dacă aceasta răspunde aștepărilor sale.Unul dintre dezavantajele reale ale chiriașului sunt costurile mai piperate ale chiriei, dar trebuie luat în calcul faptul că o parte din acesti bani achitați, lunar sau trimestrial, proprietarului, cu titlu de chirie, se vor scădea din valoarea locuinței, în momentul finalizării tranzacției. O parte din chirie se capitalizează și va reprezenta avansul pentru creditul ipotecar sau Noua Casă.