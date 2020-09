Restructurarea creditului. Momente-cheie in care te poti folosi de acest serviciu bancar

- Gratie partiala la principal, comision, dobanda sau la mai multe dintre acestea, combinate.

- Gratie totala (mai rar intalnita), pentru cateva luni.

- Prelungirea duratei creditului, astfel incat rata sa fie mai mica, chiar daca suma de rambursat la final va fi mai mare decat in trecut.

- Daca aveti credit in moneda straina, se poate apela si la conversia valutara.

- Reducerea nivelului dobanzii sau alte forme de discount.

Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii, ce presupune restructurarea creditului si cum te poti folosi de acest serviciu oferit de banca.In general, la restructurarea unui credit trebuie sa apelezi atunci cand ti s-au micsorat veniturile, fie tie personal, fie au scazut veniturile familiei tale, iar rata creditului reprezinta o buna parte din cheltuieli. De asemenea, daca treci prin probleme medicale, ai intrat in somaj sau ai fost concediat, poti apela la banca pentru a-ti restructura imprumutul.In plus, in cazul in care ai o dobanda variabila, iar aceasta fluctueaza foarte mult in sus, sau ai un credit in euro ori in franci elvetieni (asa cum au fost mai multe cazuri in ultima decada), poti apela la restructurarea creditului.Daca simti ca o astfel de situatie se apropie, este indicat sa mergi la banca pentru a-i spune consilierului de credit despre aceste probleme, astfel incat sa poata fi gasita cea mai avantajoasa solutie pentru tine. La fel ca tine, banca este interesata ca imprumutul tau sa nu se transforme intr-unul nerambursabil.Ofiterul de credit iti va prezenta posibilitatile de restructurare a creditului, calculele ce au fost facute si un plan de rambursare care sa se plieze cat mai bine pe situatia ta financiara.