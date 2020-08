Bank of America: Valoarea de piata a companiilor americane de tehnologie a devenit mai mare decat intreaga piata europeana de capital

Potrivit analizei publicate de Bank of America Global Research, in 2007 piata europeana era de patru ori mai valoroasa fata de capitalizarea companiilor americane de tehnologie.Dominatia actiunilor marilor companii americane de tehnologie a facut ca sectorul acestora sa depaseasca un nou prag de referinta, devenind mai valoroase decat capitalizarea pietei europene.Este pentru prima oara cand capitalizarea sectorului de tehnologie din SUA, de 9.100 de miliarde de dolari, a devenit mai mare decat cea a pietei europene care, incluzand Marea Britanie si Elvetia, este de 8.900 de miliarde de dolari.Aceasta situatie a survenit in timp ce piata americana a devenit tot mai concentrata pe actiunile unor companii cu capitalizari uriase, un fapt ingrijorator potrivit unora dintre analiti.Cele mai mari companii americane de tehnologie, respectiv Apple Microsoft , Amazon si Facebook , reprezentau in ianuarie 17,5% din indicele S&P 500, iar interesul pentru companiile de tehnologie din timpul pandemiei de coronavirus a urcat ponderea la 20%.Doar Apple valoreaza in prezent peste 2.000 de miliarde de dolari.Cea mai mare crestere a avut loc in cazul actiunilor Amazon. Compania a devenit o forma dominanta a comertului electronic incepand din anii 1990, dar dezvoltarea industriei de cloud computing a contribuit la avansul puternic al actiunilor Amazon, in ultimul deceniu.Pretul actiunilor Amazon a devenit in aceasta saptamana de circa 20 de ori mai mare decat era in august 2010.Capitalizarea mai mare a companiilor de tehnologie americane comparativ cu piata europeana este reflectata si de performanta generala a pietei din SUA si Europa. Incepand din 2010, indicele S&P 500 a crescut cu aproape 200%, indicele Euro Stoxx 50 cu 13,4%, iar indicele londonez FTSE 100 cu aproape 11%.Capitalizarea de piata masoara doar valoarea actiunilor companiilor si exclude datoriile. Actiunile companiilor americane de tehnologie au afaceri internationale mari si nu isi extrag intreaga valoare din economia americana.