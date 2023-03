O creaţie a celebrului artist stradal anonim Banksy s-a vândut cu un preț astronomic

O creaţie a celebrului artist stradal Banksy, intitulată "Brace Yourself!", s-a vândut cu 2.032.000 de dolari, depăşind de peste trei ori estimările iniţiale ale specialiştilor, la o licitaţie ce a inclus şi o reprezentaţie a trupei muzicale care a inspirat opera de artă, informează DPA.

Artistul britanic Banksy, a cărui identitate nu este cunoscută, a creat lucrarea în 2010 pentru trupa care se numea pe atunci Exit Through The Gift Shop, acelaşi nume pe care Banksy voia să îl folosească pentru un documentar lansat în acelaşi an.

Pentru a evita procesele legate de drepturile de autor, trupa a acceptat oferta lui Banksy, prin care acesta se angaja să creeze o pictură pentru formaţie, cu condiţia ca aceasta să îşi schimbe numele.

Opera de artă, o pictură de mari dimensiuni, ce prezintă Moartea cu coasa care conduce o maşinuţă de carnaval, a fost vândută de Miguel Garcia Larios, proprietarul Rcnstrct Studio din Hollywood, în timpul unui eveniment găzduit de casa de licitaţii Julien's Auctions în cartierul Beverly Hills.

Estimările erau de 600.000 de dolari, iar licitaţia a fost precedată de o interpretare live a grupului Brace Yourself!, condus de solista Natalie Zalewska.

Anterior, Zalewska a declarat pentru agenţia de presă PA că licitaţia avea scopul de a conserva opera de artă sub forma "unui fragment de istorie".

Documentarul "Exit Through The Gift Shop" spune povestea lui Thierry Guetta, un francez din Los Angeles care înregistrează evenimente din universul artei underground şi care devine ulterior celebru sub pseudonimul Mr. Brainwash.

O parte a încasărilor obţinute vor fi donate fundaţiei de caritate MusiCares, care oferă asistenţă medicală, financiară şi sprijin psihologic pentru muzicienii aflaţi în situaţii dificile.

În aceeaşi licitaţie a fost prezent şi printul original al unei alte lucrări faimoase realizate de Banksy, "Girl With Balloon", care s-a vândut cu 195.000 de dolari, precum şi peste 70 de lucrări ale unor artişti celebri, precum Bob Ross, Jim Carrey şi chitaristul trupei Jane's Addiction, Dave Navarro.

La începutul lunii martie, lucrarea "Brace Yourself!" a fost expusă în vitrina de la Hard Rock Cafe din piaţa Piccadilly Circus din Londra.

