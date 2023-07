Răzbunarea macabră a unui client beat, dat afară din bar. 11 oameni au murit VIDEO

Unsprezece persoane au murit într-un bar din oraşul San Luis Rio Colorado, situat la graniţa nordică a Mexicului, după ce un client beat care a fost dat afară pentru că hărţuia femeile a incendiat localul aruncând un cocktail Molotov, au anunţat sâmbătă autorităţile din statul Sonora, relatează Reuters.

Procurorii din statul Sonora au declarat că rezultatele preliminare ale anchetei arată că suspectul este tânăr, de sex masculin şi era foarte beat în momentul atacului care a avut loc în primele ore ale zilei de sâmbătă. El fusese dat afară din bar pentru că arătase lipsă de respect faţă de femeile de acolo. S-a întors apoi şi a aruncat un fel de cocktail Molotov asupra intrării în bar.

Patru dintre cei 11 morţi sunt femei, iar alte patru persoane sunt tratate la spital pentru rănile suferite. Una dintre femei era cetăţean american, probabil având şi cetăţenie mexicană, iar o altă victimă avea doar 17 ani, a declarat Gustavo Romulo Salas, procurorul general al statului, într-o conferinţă de presă.

#BREAKING #Mexico #Sonora Mexico: Eleven people were killed in a suspected arson attack on a bar in the northern Mexican border city of San Luis Colorado after an expelled patron set it ablaze with a Molotov cocktail. - Authorities in the state of Sonora. pic.twitter.com/wB1rsv6qkH