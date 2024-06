10 băuturi pe care nu ar trebui să le comanzi niciodată într-un bar aglomerat. "Cu excepția cazului în care plănuiți să ajungeți pe podea"

Având în vedere că inflația a făcut ca prețurile alcoolului să crească vertiginos, alegerea unei băuturi greșite este o greșeală costisitoare. Iar dacă vă aflați într-un bar aglomerat, s-ar putea să așteptați mult timp dacă veți comanda anumite lucruri.

Business Insider a vorbit cu barmanii pentru a afla ce nu ar comanda niciodată într-un bar aglomerat.

Evitați cocktailurile cu gheață Long Island

Nu-i cereți barmanului un cocktail Long Island cu gheață (cunoscut pentru combinația puternică de mai multe tipuri de alcool) doar pentru că nu puteți scăpa de nostalgia zilelor de colegiu.

Potrivit lui Jamie Robinson, fost barman și actual asistent manager de alimente și băuturi la Outrigger Reef Waikiki Beach Resort, a numit această băutură "un mare nu-nu, mai ales într-un bar aglomerat".

Aceasta a explicat că necesită prea multe ingrediente - inclusiv mai multe tipuri de alcool pe care ea personal nu le-ar amesteca niciodată.

"Probabil că veți comanda doar unul sau două, cu excepția cazului în care plănuiți să ajungeți pe podea la un moment dat în timpul serii", a declarat Robinson pentru BI.

Păstrați mojito-urile pentru o zi mai liniștită

De obicei, nu este nimic în neregulă să comanzi un mojito la un bar. Dar ar fi bine să vă gândiți de două ori dacă localul este aglomerat, pentru că poate dura ceva timp până la preparare.

"Un mojito corect ar trebui să aibă lămâi și mentă amestecate manual, plus orice aromă pe care o adăugați", a declarat Robinson pentru BI. "Sunt o adevărată dovadă de dedicație, ca să spunem așa."

Nu comandați un White Russian

Dacă există o mare de oameni care așteaptă să comande la bar, este binevenit să comandați lucruri pe care barmanul le are probabil în așteptare. Din păcate, smântâna necesară pentru un White Russian nu este de obicei la îndemână.

"Scutește-l pe barmanul tău de timpul în care trebuie să se ducă să verifice dacă au în spate și salvează-ți stomacul de la amestecul de lactate cu orice altceva ai fi înclinat să bei în acea seară", a spus Robinson.

Renunță la margarita picantă în aglomerație

Potrivit lui Zulay Duran, barman executiv la Taste My Aruba, prepararea margaritelor picante este un proces complex.

"Aceasta este o băutură specializată care necesită o execuție atentă, ceea ce nu este fezabil pentru majoritatea barmanilor într-o seară aglomerată", a declarat ea pentru BI. "Optați pentru un pahar de vin adecvat în schimb, dacă puteți."

Bloody Marys sunt pentru brunch

Vodca și sucul de roșii este o combinație preferată de mulți. Dar, potrivit lui Aliz Meszasi, managerul barului de la The Fed at The Langhamin Boston, Bloody Marys nu este o băutură de seară.

Expertul a spus că, dacă nu este ora de brunch, găsirea tuturor ingredientelor și garniturilor este de obicei ca o vânătoare de comori pentru barmani.

Dacă o băutură conține albuș de ou, evită să o comanzi

Unele cocktailuri, cum ar fi gin fizzes și amaretto sours, necesită albușuri de ou pentru a produce o spumă frumoasă. Dar acest lucru poate fi o pacoste într-o vineri seara aglomerată.

"Ramos gin fizz este foarte laborios", a declarat Nick Jackson, barman șef la The Rum House. "Necesită agitare timp de mai multe minute și este foarte dificil la un bar aglomerat".

Săriți peste piña colada

Dacă nu sunteți la plajă, barmanii probabil nu vor să comandați o piña colada.

"Vă rugăm să nu-l faceți pe barman să pornească un blender când este aglomerat", a declarat Zach Pace, director de operațiuni și expert în băuturi la Ten Rooms.

Ia-ți doza de cofeină la o cafenea, nu într-un bar aglomerat

Meszasi a spus să evitați să comandați o cafea irlandeză la bar. Băutura în straturi cu frișcă ușor bătută și cafea fierbinte poate consuma mult timp atunci când ești unul dintre cei 10 oameni la coadă.

Același lucru este valabil și pentru espresso martini, potrivit lui Vinny Spatafore, barman și manager de operațiuni cu băuturi la Blue Bridge Hospitality.

"Mirosul puternic și persistent de espresso înseamnă că barmanii trebuie să spele shakerul cu foarte multă grijă, ceea ce poate consuma mult timp", a declarat acesta pentru BI.

Prepararea shot-urilor în straturi este laborioasă, mai ales când vine vorba despre un grup

Sunshine Foss, fondator și CEO al magazinului de băuturi alcoolice Happy Cork, a declarat pentru BI că oamenii ar trebui să se limiteze la shot-uri simple de vodcă în serile aglomerate.

Shot-urile stratificate care necesită mai multe lichioruri sau băuturi spirtoase pot fi o bătaie de cap pentru a fi pregătite corespunzător.

"Barmanii sunt deja sub presiune pentru a servi băuturi rapid, comandarea de shot-uri stratificate nu are sens pentru nimeni", a declarat ea pentru BI.

Nu cereți unui barman să vă pregătească propria creație într-o vineri seară agitată

Nimeni nu spune că ceea ce îți place ție este rău, dar să spui propria rețetă de cocktail într-un bar plin de oameni este enervant.

"Fii specific, dar nu poet", a declarat pentru BI Joshua Lucas, barman la Kiki's din La Quinta, California.

De exemplu, el a spus că nu vrea să audă niciodată: "Vreau un martini cu vodcă Belvedere extra agitat cu doi castraveți, fără vermut, o coajă de lămâie aruncată, iar gheața agitată se păstrează pe lângă".