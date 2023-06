Răspuns tăios pentru declarațiile scandaloase ale lui Barak Obama privind anexarea Crimeei. ”Este timpul să recunoaștem greșelile”

Fostul președinte american Barack Obama consideră că nu a existat o invazie armată a rușilor în Crimeea și că a existat „simpatie pentru Federația Rusă” în peninsulă, într-un interviu pentru CNN.

„Există un motiv pentru care nu a existat o invazie armată a Crimeei. Pentru că în Crimeea erau mulți oameni vorbitori de limbă rusă și exista o anumită simpatie pentru Rusia. Chiar și în Rada (parlament) erau susținători ai Rusiei atunci. Politica în Ucraina a fost mai complexă”, a spus Obama.

Așa a încercat fostul lider al SUA să justifice lipsa de asistență activă a Ucrainei din partea Occidentului după ce Rusia și-a lansat invazia.

Fostul președinte a mai adăugat că Occidentul l-a provocat pe dictatorul rus Vladimir Putin cu „instrumentele care erau disponibile la acea vreme, având în vedere starea Ucrainei”.

Răspunsul lui Podolyak

Mikhail Podolyak, consilier al președintelui Zelenski, a răspuns rapid la declarația atât de scandaloasă a lui Obama. Potrivit acestuia, fostul președinte al SUA este astfel angajat în legalizarea și justificarea ocupației Crimeei.

El a subliniat că, în acest caz, nu trebuie să fie surprins că astăzi continuă agresiunea pe scară largă a rușilor în Europa, care ia multe vieți omenești iar Federația Rusă folosește tribunele instituțiilor internaționale pentru a promova războiul.

„Regimul autoritar (nazist) modern al Rusiei este o reflectare neclară a unei „politici vestice” specifice antebelice. Poate că este timpul să recunoaștem greșelile și să nu inventăm noi scuze?”, a subliniat Podolyak.

Amintim că în iarna lui 2014, Rusia și-a lansat operațiunea de ocupare a Crimeei. Pe peninsulă au fost plasați și trupe speciale, care au creat imaginea că populația locală „susține” Federația Rusă.

Forțele speciale ruse au pus mâna pe parlamentul și guvernul Crimeei și au forțat oficialii să organizeze un referendum. Ca urmare a rezultatelor false, Rusia a anunțat „intrarea peninsulei în componența sa”.

Barack Obama is morally culpable for the Russian invasion. He enabled Putin at every step of the way. When Romney pointed out the threat Russia posed, Obama responded “the 1980s are now calling to ask for their foreign policy back, because the Cold War's been over for 20 years.” https://t.co/zyDETihQuy