Bucătarul lui Barack Obama a murit la doar 45 de ani. Trupul bărbatului, găsit într-un lac VIDEO

Un fost bucătar de la Casa Albă, Tafari Campbell, în vârstă de 45 de ani, care lucra pentru familia Obama, a fost găsit mort, luni, într-un lac, pe malul de sud al Insulei Martha’s Vineyard, relatează CNN.

Tafari Campbell ”era angajatul fostului preşedinte Barack Obama şi se afla în vizită pe Martha’s Vineyard la momentul morţii”, a anunţat, într-un comunicat, poliţia statului.

El a fost dat dispărut duminică seara, după ce s-a dus să facă surfing, potrivit poliţiei.

”A intrat în apă, a părut să lupte, scurt timp, pentru a rămâne la suprafaţă, după care s-a scufundat şi nu a mai reapărut”, anunţa poliţia.

Alt surfer, care se afla pe lac împreună cu Campbell la acel moment, l-a văzut scufundându-se, se arată în comunicat.

Cadavrul lui Campbell a fost recuperat de către Poliţia Mediului din Massachusetts luni, cu puţin înainte de ora locală 10.00 (17.00, ora României), din Edgartown Great Pond, anunţă poliţia.

Scafandri de la Unitatea de Recuperare Submarină a poliţiei a recuperat cadavrul, care se afla la aproximativ 30 de metri de mal, la o adâncime de aproximativ 2,5 metri.

Mesajul familiei Obama

Barack şi Michelle Obama au transmis, într-un comunicat trimis prin e-mail CNN, că l-au cunoscut pe Campbell pe când lucra ca adjunct de bucătar-şef la Casa Albă.

🔥🚨BREAKING NEWS: Obama's personal chef, Tafari Campbell has been identified as the black male paddleboarder found dead after drowning near the former president's Martha’s Vineyard home. pic.twitter.com/bomMYNQvh6