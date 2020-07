Curtea Suprema a SUA valideaza reglementari ale administratiei Trump care le permit angajatorilor sa refuze asigurari de sanatate in vederea contraceptiei

Curtea a stabilit miercuri - cu sapte voturi la doua - ca administratia Trump a actionat adecvat permitand unor angajatori care evoca obiectii religioase sau morale cu scopul de a nu oferi asigurari in domeniul planificarii familiale."Hotaram astazi ca departamentele au puterea statutara atat sa elaboreze aceasta scutire, cat si scutirea morala", scrie judecatorul Clarence Thomas."Hotaram totodata ca reglementarile care promulga aceste scutiri nu sunt afectate de vicii procedurale", adauga el.In baza legii sanatatii din timpul presedintiei lui Barack Obama, angajatorii erau obligati sa ofere asigurari in vederea contraceptiei, ca o masura preventiva, in mod gratuit femeilor, in cadrul asigurarilor de sanatate.Curtea a respins miercuri contestarea de catre statele Pennsylvania si New Jersey a legalitatii acestor masuri adoptate de administratia Trump in 2018, pe care o acuza de slabirea masurilor cu privire la contraceptie din Obamacare, adoptata in 2010, atacata de conservatori crestini.Anterior, asigurari oferite de angajatori prevdeau coplata. Republicanii incearca sa abroge Obamacare. Reforma lui Obama scutea de la aceste obligatii entitati religioase si angajatori cu scop nelucrativ afiliati religios, insa unele asociatii au criticat aceste derogari apreciind canu mergeau suficient de departe.Reglementarile administratiei Trump permit oricarui angajator, cu scop nelucrativ sau nu, inclusiv companiilor cotate pe bursa, sa ceara scutiri din motive religioase.O obiectie morala poate fi formulata atat de catre angajatori cu scop nelucrativ, cat si de catre companii care nu sunt cotate pe bursa. De aceeasi scutire pot beneficia si universitati afiliate unor organizatii religioase care ofera asigurari de sanatate studentilor.