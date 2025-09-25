Barack Obama îl pune la punct pe Donald Trump după declarațiile legate de paracetamol. "Acest lucru subminează sănătatea publică și poate dăuna femeilor"

Autor: Daniel Groza
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 08:45
Barack Obama a vorbit despre declarațiile lui Donald Trump FOTO Hepta

Barack Obama l-a criticat dur pe Donald Trump pentru afirmațiile privind legătura dintre paracetamol și autism, catalogându-le drept „o violență împotriva adevărului” ce ar putea afecta sănătatea publică și pune în pericol femeile însărcinate. Fostul președinte a avertizat asupra efectelor dezinformării și a descris disputa politică din SUA ca o confruntare între o viziune democratică și una populistă, exclusivistă.

Obama, care a fost intervievat de David Olusoga la O2 Arena, a declarat publicului că afirmațiile lui Trump despre paracetamol - comercializat sub numele de Tylenol în SUA - au fost „continuu infirmate” și reprezintă un pericol pentru sănătatea publică.

„Avem spectacolul succesorului meu din Biroul Oval care face afirmații generale despre anumite medicamente și autism, care au fost continuu infirmate”, a spus el. „Acest lucru subminează sănătatea publică și poate dăuna femeilor”, a adăugat Obama.

Declarațiile lui Trump au stârnit un val de reacții

Luni, Trump a declarat: „Administrarea de Tylenol nu este bună... Toate femeile însărcinate ar trebui să discute cu medicul lor despre limitarea utilizării acestui medicament în timpul sarcinii”.

Comentariile au fost criticate de secretarul britanic al sănătății, Wes Streeting, care a încurajat femeile să ignore comentariile președintelui.

Obama a susținut că există o „luptă” între două viziuni asupra viitorului SUA și al umanității. Pe de o parte, viziunea progresistă, în care schimbarea vine prin democrație, pe de altă parte, viziunea populistă, reprezentată de Trump, care dorește o revenire la o viziune mai conservatoare asupra lumii.

El a spus: „Succesorul meu nu s-a ferit să vorbească deschis despre asta. Dorința lui este să se întoarcă la un mod foarte particular de a gândi despre America, în care „noi, poporul” înseamnă doar o parte din popor, nu tot poporul. Și în care există ierarhii destul de clare în ceea ce privește statutul și locul ocupat de fiecare”.

Obama a criticat și progresiștii care, potrivit lui, au devenit „îngâmfați” în anii '90 și '00, „pretinzând că au crezut în toate aceste valori pentru că nu au fost niciodată puse la încercare. Acum sunt puse la încercare”.

Fostul președinte a păstrat, în general, un profil discret după ce a părăsit funcția. Dar a intervenit din ce în ce mai frecvent pe măsură ce peisajul politic din SUA a devenit mai violent, agitat și divizat pe linii partizane.

La Londra, Obama nu s-a referit la Trump pe nume, ci doar ca „succesorul meu”.

Seara a început cu Olusoga care l-a întâmpinat pe primarul Londrei, Sadiq Khan, care fusese criticat marți de Trump în timpul discursului său la ONU, în New York. Khan a replicat că Trump „a demonstrat că este rasist, sexist, misogin și islamofob”.

Obama se află la Londra în cadrul unui turneu european de discursuri, care include o altă întâlnire la Dublin vineri. Joi, el urmează să primească titlul de Cetățean de Onoare al orașului Dublin.

