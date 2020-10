Obama indeamna, la un miting "drive in" la Philadelphia, la uitarea sondajelor si la mobilizare in favoarea lui Biden

Great to be back in Philly today. I'm fired up and ready to go! pic.twitter.com/6r3W4EyeFU - Barack Obama (@BarackObama) October 22, 2020

"INCOMPETENTA SI DEZINFORMARE"

40 DE MILIOANE DE BULETINE DE VOT EXPRIMATE

ULTIMA DEZBATERE

"Nu ma intereseaza sondajele", a subliniat Obama la Philadelphia, amintind ca ele i-au fost favorabile in 2016 lui Hillary Clinton inaintea infrangerii sale-surpriza."Multi oameni au ramas acasa, au fost lenesi si complezenti", a subliniat el. "Nu de aceasta data! Nu in aceste alegeri!", a subliniat el miercuri, cu 13 zile inainte de alegeri.Intr-un rechizitoriu usturator impotriva succesorului sau, Barack Obama a denuntat un presedinte care s-a aratat incapabil sa-si ia functia "in serios"."Sa tweetezi uitandu-te la televizor nu rezolva problemele", a tunat el la acest miting "drive in", in fata simpatizantilor, la bordul masinilor lor, din cauza pandemiei covid-19.Barack Obama s-a intors la lumina zilei dupa noua luni de campanie virtuala - insa Joe Biden nu a avut nimic nimic, a treia zi consecutiv, in programul sau public.Donald Trump continua sa strabata Statele Unite, cu o zi inainte de ultima dezbatere, foarte asteptata, intre cei doi candidati la fotoliul de la Casa Alba Este o deosebire frapanta - si rara - atat de aproape de data alegerilor.Cu peste 221.000 de morti din cauza covid-19, Statele Unite afiseaza cel mai grav bilant din lume al unei singure tari."Pandemia ar fi fost dificila pentru orice presedinte", a recunoscut Barack Obama."Dar (avand in vedere) nivelul incompetentei si dezinformarii, multi oameni poate ca nu ar fi murit, daca n-am fi facut decat lucrurile evidente...", a tunat el, afirmand ca Joe Biden si partenera sa de cursa Kamala Harris ar fi capabili "sa gestioneze aceasta pandemie in mod mai eficient"."Fostii presedinti nu se amesteca de obicei prea mult in politica", a declarat la CNN David Axelrod, un fost consilier al lui Barack Obama, referitor la acest miting. "Cred ca aceasta era si intentia sa, insa Trump a schimbat datele".Peste 40 de milioane de americani au votat deja prin corespondenta sau in persoana - reprezentand 30% din prezenta totala din 2016 -, potrivit organizatiei independente Elections Project.Donald Trump a obtinut victoria, in 2016, cu un scor extrem de strans in Pennsylvania, un stat care poate fi crucial in rezultate in acest an, in care a fost din nou marti seara."Tot ceea ce (Biden) este sa stea acasa", a declarat ironic miliardarul republican pe scena la Erie. Si-a lua "cinci zile" pauza, a exagerat el in fata sustinatorilor sai, care radeau in hohote.Furtunosul presedinte in varsta de 74 de ani, care si-a revenit recent dupa ce s-a imbolnavit de covid-19, si-a facut campanie miercuri seara la Gastonia, in North Carolina, alt stat-cheie.In urma unei deplasari in North Carolina, duminica, Joe Biden, in varsta de 77 de ani, s-a intors in fieful sau, la Wilmington, in Delaware.El a salutat forografii, luni, in timp ce se ducea la un interviu, insa a ramas, de atunci, departe de jurnalisti, desi a acordat interviuri presei locale din state-cheie.Candidatul democrat se reintalneste joi cu Donald Trump in ultimul lor duel televizat, la Nashville, in Tennessee. Prima lor dezbatere, la sfarsitul lui septembrie, s-a transformat intr-un meci de box.Iar nimic nu arata ca tonul ar fi, si de acasta data, mai putin agresiv.Republicanul si-a intensificat atacurile personale la adresa adversarului sau democrat. El subliniaza de mai multe saptamani - fara elemente concrete in sprijin - ca familia Biden este o "intreprindere criminala".Unghiul sau de atac vizeaza afacerile lui Hunter Biden in Ucraina si China , in timpce tatal sau, Joe Biden, era vicepresedintele lui Barack Obama (2009-2017).Foarte sensibil la atacuri care-i vizeaza familia, care-l irita uneori, Joe Biden se pregateste in vederea acestor lovituri la care se asteapta.In vederea evitarii haosului primei lor intalniri, microfoanele celor doi candidati vot fi "taiate" in timp ce nu voravea cuvantul in ultima dezbatere.