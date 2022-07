Viral: Michelle Obama danseaza cu Ellen DeGeneres (Video)

Prima doamna a SUA, Michelle Obama, a aratat americanilor talentele sale in materie de dans, miscandu-se in ritmul muzicii in emisiunea lui Ellen DeGeneres.

Sotia presedintelui Barack Obama militeaza de multa vreme pentru miscare, pentru preintampinarea obezitatii, ea conducand campania "Let's Move", aminteste The Telegraph.

Invitata in emisiunea lui Ellen DeGeneres, de mare audienta, aceasta a fost provocata sa danseze si s-a achitat cu brio de sarcina. Mai mult, chiar a provocat-o la randul sau pe gazda emisiunii sa danseze.

Replica lui Ellen a venit prompt, dupa ce a acceptat provocarea: "Sunt intr-o forma mai buna decat tine".

Cele doua au dansat apoi impreuna pe hitul "Uptown Funk", o colaborare intre Mark Ronson si Bruno Mars. Publicul a fost de-a dreptul extaziat, videoclipul devenind viral pe Internet.

Michelle Obama va mai putea fi vazuta dansand si de Paste, cand Casa Alba va orgaiza o petrecere, in 6 aprilie.

