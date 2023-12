Obama a împărtășit listele cu melodii și cărți preferate din anul 2023 FOTO

Barack Obama, fostul preşedinte american a împărtăşit, vineri, 29 decembrie, pe conturile sale de Instagram și Facebook listele cu melodii și cărți preferate ale anului 2023.

Au fost incluse "On My Mama" de Victoria Monét, "Crazy Love" de Rita Wilson şi Keith Urban, "Water" de Tyla şi "La Bebé (Remix)" de Yng Lvcas & Peso Pluma.

De asemenea, sunt prezente "Cobra" de Megan Thee Stallion, "The Returner" de Allison Russell şi "I Remember Everything" de Zach Bryan, cu Kacey Musgraves.

Obama a inclus şi piesa "America Has A Problem" a lui Beyoncé, care îl are ca protagonist pe rapperul Kendrick Lamar.

Câştigătorul premiului Oscar Jon Batiste a intrat şi el pe listă, cu melodia "It Never Went Away".

În mesaj, Obama a scris: "Anunţaţi-mă dacă există artişti sau cântece pe care ar trebui să le verific".

A devenit o tradiţie anuală ca Obama să împărtăşească cărţile, filmele şi muzica sa preferată a anului.

