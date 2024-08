Cat de bogati sunt candidatii la presedintia SUA?

Candidatii la presedintia Statelor Unite, alegerile urmand a fi organizate in acest an, sunt departe de a fi niste oameni modesti.

Averile lor cumulate se ridica la sute de milioane de dolari, republicanii detasandu-se clar in fata democratilor.

Iata topul averilor candidatilor pentru functia de presedinte al SUA, potrivit CNN:

Mitt Romney: 85 - 264 de milioane de dolari

Fara sa aiba un loc de munca, Romney obtine venituri substantiale din dividende si alte castiguri din urma investitiilor sale. In plus, pentru orice discurs tinut, guvernatorul din Masachusetts cere intre 20.000 si 68.000 de dolari.

Desi mare parte a averii sale este blocata in actiuni, republicanul are si cateva investitii mai putin obisnuite. De exemplu, a declarat ca detine cai in valoare de 250.000 - 500.000 de dolari, precum si sume similare in aur.

Jon Huntsman: 16 - 72 de milioane de dolari

Fostul guvernator republican si-a petrecut cea mai mare parte a carierei in sectorul public, dar s-a ocupat si de afacerea familiei, Huntsman Corporation. Tatal sau se numara printre cei mai bogati antreprenori din lume si a donat peste un miliard de dolari universitatilor americane si centrelor de cercetare in domeniul cancerului, printre altele.

Mult mai "sarac", Huntsman junior detine o companie cu active evaluate la 5-25 de milioane de dolari si are si participatii in fonduri de investitii.

Newt Gingrich: 7 - 31 milioane de dolari

Republicanul controleaza un grup de firme, Gingrich Group, ce include o companie de productie media cu sediul in Washington, Gingrich Productions.

Barack Obama: 2,8 - 11,8 milioane de dolari

Singurul democrat pe lista candidatilor este chiar actualul presedintele al SUA, Barack Obama. In aceasta functie, el castiga un salariu anual de 400.000 de dolari.

Restul banilor, spun analistii, provin din vanzarile cartilor pe care le-a scris. In 2010, familia Obama a raportat castiguri de 1,728 de milioane de dolari, in scadere fata de nivelul de 5 milioane de dolari din 2009.

De asemenea, declaratia de avere a presedintelui american arata ca familia Obama a donat 14 la suta din venituri, in 2010.

Ron Paul: 2,4 - 5,4 milioane de dolari

Congresmanul din Texas detine un apartament in Washington evaluat la 100.000 - 250.000 de dolari si un portofoliu de investitii in domeniul minier, in companii precum Barrick Gold si Goldcorp.

In total, republicanul are investitii in peste 20 de companii ce au in nume cuvintele "aur", "argint", "mina" sau "minier".

Rick Santorum: 1 - 3 milioane de dolari

Unul din cei mai saraci candidati la alegerile din 2012 este, totusi, milionar. Fost senator din Pennsylvania, republicanul castiga din inchirierea de proprietati imobiliare.

Totusi, el are si datorii de pana la 750.000 de dolari. In perioada ianuarie 2010 - august 2011, Santorum a castigat 1,3 milioane de dolari din diverse joburi, inclusiv un post la Centrul de Etica si Politici Publice din Washington si colaborarea cu postul de televiziune Fox News.

Rick Perry: 1 - 2,5 milioane de dolari

Guvernator al statului Texas, republicanul este cel mai sarac dintre candidati. El primeste atat salariu, de 132.995 de dolari pe an, cat si pensie.

Perry este, la randul sau, investitor, in companii precum PepsiCo, Procter & Gamble, Chevron, Cisco si Microsoft.

