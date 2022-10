Ce film l-a impresionat pe Obama pana la lacrimi

Presedintele Obama a destainuit ca i-au dat lacrimile privind filmul The Butler, productie in care joaca si Oprah Winfrey, mogul media in SUA.

Filmul, care se bazeaza pe povestea unui majordom al Casei Albe, Eugene Allen, care a servit opt presedinti, se afla pe primul loc in box office-ul american de doua saptamani. Pe langa Forest Whitaker, din distributie mai face parte si Oprah Winfrey.

Film cu Forest Whitaker, pe primul loc in box office-ul american (Video)

Intr-un interviu pentru o emisiune radiofonica, presedintele Barack Obama s-a declarat, marti, miscat de film, recunoscand: "Chiar am lacrimat".

Liderul de la Casa Alba a explicat ca l-a impresionat faptul ca nu doar majordomii, ci o intreaga generatie care a muncit la Casa Alba, talentata si plina de abilitati, nu a putut ajunge mai departe din cauza legilor si discriminarii, relateaza Gossip Cop.

Obama a tinut sa atraga atentia si asupra talentului cu care actorii si-au interpretat rolurile, remarcandu-l pe Forest Whitaker, dar si pe Oprah, pe care a numit-o "fata mea". "Si Oprah, fata mea, ea poate sa joace!", a exclamat presedintele Obama.

El a tinut sa spuna si cate un cuvant bun la adresa actualilor angajati ai Casei Albe, care ii privesc fetele ca pe propriile nepoate.