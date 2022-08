Cine l-ar putea bate pe Obama: Vezi candidatul ideal pentru presedintia SUA

Presedintele american Barack Obama e inca principalul favorit pentru castigarea acestei pozitii la alegerile din 2012, insa el are din aceasta saptamana un concurent foarte serios - republicanul imaginar.

Sondajele de opinie arata ca Obama ar pierde alegerile in fata unui candidat imaginar care ar avea caracteristicile unui "republican moderat", acesta obtinand 46% din voturi fata de doar 44% ale liderului de la Casa Alba, arata Public Policy Polling.

Primul presedinte de culoare al Americii ar sta prost si in fata unui alt candidat ipotetic "republicanul generic", cu care este la egalitate, adica 47 la 47%.

Cu toate astea, nici macar unul dintre candidatii in carne si oase ai Partidului Republican din SUA, principalul oponent al lui Obama, nu atinge performantele colegului lor imaginar, in conditiile in care sunt mult in urma sefului de la Washington in sondaje. Cel mai bine clasati candidati republicani, Mitt Romney si Mike Huckabee, se apropie la cel mult trei procente de acesta si in general au cel putin cinci mai putin.

Obama este intr-o revenire de popularitate in preferintele americanilor, in ciuda faptului ca reducerea somajului nu merge cu viteza cu care se spera. Cu toate astea, economia SUA e in continua crestere de cand candidatul democrat a castigat presedintia, iar in finalul anului a obtinut o serie de succese legislative importante si i-a inspirat pe americani cu stilul sau.

