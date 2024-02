Obama dezvaluie daca a detinut vreodata arme de foc sau nu (Video)

Presedintele Barack Obama si-a aparat cu tarie joi seara masurile sale de "bun simt" pentru o incadrare mai buna a armelor de foc, care fac aproximativ 30.000 de victime pe an in SUA.

"Respect dreptul de a purta arma, respect oamenii care doresc sa detina o arma pentru a se proteja sau pentru vanatoare, dar este logic sa fac totul pentru a evita ca armele sa cada in maini nepotrivite", a declarat presedintele american la CNN, relateaza France Presse.

Obama si legislatia privind controlul armelor: O tema pentru viitorul presedinte

"Nu vom elimina violenta din cauza armelor, dar o putem reduce", a adaugat el in debutul unei emisiuni numite "Guns in America", transmisa in direct de la Universitatea George Mason din Fairfax (Virginia, est).

Puternica societate americana pentru lobby al armelor, National Rifle Association (NRA), a refuzat sa participe la aceasta emisiune.

"NRA nu vede niciun motiv sa participe la o operatiune de relatii publice orchestrata de Casa Alba", a declarat Andrew Arulanandam, purtator de cuvant al organizatiei care revendica aproximativ cinci milioane de membri in Statele Unite.

Ads

Obama, care a spus ca nu a detinut vreodata o arma de foc, a ironizat aceasta organizatie care apara dreptul de a purta arme, dar refuza sa participe la o dezbatere pe acest subiect.

"Sunt pregatit sa vorbesc cu ei, dar conversatia trebuie sa se bazeze pe fapte si adevaruri, nu pe o fictiune de genul 'Obama incearca sa confiste armele'", a afirmat seful administratiei de la Washington.

Obama a prezentat marti, intr-un discurs cu o mare incarcatura emotionala, o serie de masuri vizand in particular redresarea unor deficiente in sistemul actual privind controlul antecedentelor judiciare si psihiatrice ale cumparatorilor de arme.

Barack Obama, in lacrimi: Ma apuca furia (Video)

Fox News spune ca Obama a folosit ceapa ca sa-i dea lacrimile in timp ce vorbea despre arme (Video)

Jillian Soto, a carei sora invatatoare Victoria Soto a murit in atacul armat de la scoala Sandy Hook (Connecticut) in decembrie 2012, a fost printre cei prezenti la dezbaterea de joi seara.

"Trebuie sa ne continuam lupta. Vom vota pentru acei membri ai Congresului care ne vor ajuta sa facem tara mai sigura", a adaugat ea. Dominat de republicani, Congresul se opune oricarei inaspriri a legilor privind vanzarile armelor de foc.