Obama, mai bun pentru economia mondiala - sondaj

De doua ori mai multi oameni de afaceri din intreaga lume spun ca economia mondiala va prospera daca presedintele american, Barack Obama, este ales pentru inca un mandat, decat cei care il sustin pe rivalul sau republican, Mitt Romney, potrivit unui sondaj.

Obama a fost alegerea a 42,7% din cei 1700 de repondenti ai sondajului, comparativ cu cei 20,5% care l-au sustinut pe Romney. Ceilalti nu au ales niciun candidat, scrie Reuters.

Rezultatele sunt insa diferite daca se restrange esantionul la oameni de afaceri din SUA - aici, majoritatea considera ca Romney ar fi mai bun pentru afacerile lor decat Obama.

Potrivit unui alt sondaj efectuat saptamana trecuta, Obama are un avans de sapte procente in fata lui Romney in cursa pentru presedintia SUA.