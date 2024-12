Obama renunta la vizita la Taj Mahal, desi indienii s-au chinuit sa spele strazile si sa adune vacile

Presedintele american Barack Obama sare peste vizita programata la Taj Mahal, in India, pentru a-si prezenta omagiile regelui Abdullah al Arabiei Saudite, care a murit joi.

Liderul de la Casa Alba si sotia sa ar fi trebuit sa-si incheie, marti, vizita de trei zile in India cu o excursie la Taj Mahal, potrivit Christian Science Monitor.

In schimb, acestia vor parasi India cu o jumatate de zi mai devreme, pentru a aduce un omagiu fostului rege saudit, dar si pentru a se intalni cu noul rege Salman, fratele sau mai mic.

Astfel, Obama a avut de ales intre a se fotografia la cel mai faimos mausoleu al Indiei si a aduce omagiile unuia dintre cei mai importanti furnizori mondiali de petrol, precum si un important cumparator de echipament militar american si un aliat cheie in lupta impotriva extremistilor sunniti si siiti din Orientul Mijlociu, scrie sursa citata.

Desi nu a fost neaparat o alegere dificila, ea a reprezentat o dezamagire in India, mai ales pentru cei care au muncit din greu pentru a-i oferi presedintelui SUA o impresie buna despre Agra.

Astfel, circa 600 de persoane au fost platite cu echivalentul a 3,75 de dolari zilnic pentru a freca strazile si a lustrui marmura alba a Taj Mahal-ului. In plus, au fost adunate circa doua tone de gunoaie din raul Yamuna, aflat in apropiere. De asemenea, au fost stransi cainii si vacile de pe strazi, iar cu doua saptamani inainte au fost intrerupte constructiile in oras, pentru a nu se depune praful.

Barack Obama va ajunge in India duminica, urmand sa se intalneasca cu premierul Narendra Modi si sa participe la sarbatorile anuale destinate Zilei Republicii, care vor avea loc luni.

Regele Abdullah bin Abdulaziz al Arabiei Saudite a murit, in noaptea de joi spre vineri, la varsta de 90 de ani.

