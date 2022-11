Obama: Securitatea nationala n-a avut de suferit de pe urma scandalului Petraeus

Presedintele Barack Obama a declarat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Casa Alba, ca nu exista dovezi potrivit carora scandalul in care este implicat fostul general David Petraeus ar fi afectat securitatea nationala.

In primul sau comentariu legat de scandalul care a dus la demisia sefului CIA si implica nume sonore din Administratia americana, Obama a afirmat ca nu a fost dezvaluita nicio informatie secreta de natura sa aiba un impact negativ asupra securitatii nationale.

Potrivit NBC seful Casei Albe a adaugat ca nu doreste sa comenteze ancheta. "FBI-ul are protocoalele sale, am cea mai mare incredere in aceasta institutie", a spus Obama, in fata jurnalistilor.

Scandal in SUA: FBI a tinut secreta relatia adultera a directorului CIA pe motiv de alegeri

Presedintele american s-a exprimat la cinci zile dupa ce Petraeus a demisionat din functia de sef al CIA, in urma dezvaluirii ca a avut o aventura cu biograful sau, Paula Broadwell.

Obama, care a acceptat demisia lui Petraeus, si-a exprimat din nou recunostinta fata de serviciile "extraordinare" ale celui din urma.

