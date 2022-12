Primul discurs al unui presedinte SUA in fata Parlamentului britanic reunit - ce a spus Obama (Video)

Barack Obama a pus America si Europa de partea celor care lupta pentru libertate in Orientul Mijlociu si a incercat sa redefineasca rolul SUA si aliatilor lor.

In primul discurs tinut de un presedinte american in fata ambelor camere ale Parlamentului britanic, la Westminster Hall, Obama a subliniat ca Vestul poate ramane "catalistul pentru actiune globala", punand capat unui deceniu de razboi, terorism si recesiune, scrie The Guardian.

Obama si-a expus politica externa, argumentand ca primavara araba arata ca Vestul nu mai trebuie sa se teama ca interesele si idealurile sale sunt in conflict.

Liderii occidentali au ajuns sa recunoasca faptul ca "represiunea ofera doar false promisiuni de stabilitate, ca societatile au mai mult succes cand cetatenii lor sunt liberi si democratiile sunt cei mai apropiati aliati pe care ii avem".

Cu toate acestea, "vom proceda cu modestie si stiind ca nu putem dicta un deznodamant intr-o alta tara. In cele din urma, libertatea trebuie castigata de oameni".

Cu cateva ore inainte, Obama si premierul britanic, David Cameron, i-au cerut liderului libian, Moammar Gaddafi, sa paraseasca puterea, avertizand ca nu va exista o "relaxare" a presiunii puse pe Guvernul de la Tripoli.

Obama a precizat ca este convins ca, in cele din urma, Gaddafi va renunta la putere.

"Sunt absolut de acord ca, avand in vedere progresul inregistrat in ultimele saptamani, Gaddafi si regimul sau trebuie sa inteleaga ca nu va exista o relaxare a presiunii pe care o aplicam", a spus Obama.

"Cred ca am construit suficienta presiune pentru ca, atata timp cat mentinem cursul, el va trebui in cele din urma sa renunte", a mai spus liderul de la Casa Alba. "Si vom continua sa lucram pentru a obtine asta, asa ca nu am instituit niciun termen limita artificial, pentru a determina cat de mult ne va lua", a mai spus Obama.

Cameron a adaugat ca "trebuie sa marim acea presiune si din partea Marii Britanii pot spune ca ne vom uita la toate optiunile de a mari presiunea".

In Westminster Hall, Obama a tinut sa infatiseze Libia drept un test al capacitatii Occidentului de a se implica pentru respectarea drepturilor universale: "ar fi fost simplu sa spunem ca suveranitatea natiunii este mai importanta decat macelarirea cetatenilor dintre granitele sale".

"Desi nu putem opri orice injustitie, sunt circumstante care ne indeparteaza precautia - cand un lider ameninta ca isi va masacra poporul si comunitatea internationala cere actiune. Din acest motiv am oprit un masacru in Libia. Si nu ne vom opri pana cand oamenii din Libia sunt protejati, iar umbra tiraniei este ridicata".

De pe plajele din Normandia in Balcani si Benghazi, scrie sursa citata, Obama a gasit o linie comuna prin istorie, spunand ca America si Marea Britanie au respins in mod constant notiunea ca "oamenii din anumite parti ale lumii nu vor sa fie liberi sau trebuie sa li se impuna democratia".

Discursul in fata celor 500 de parlamentari a atins un punct culminant cand presedintele american a apreciat ca atat Marea Britanie, cat si America isi definesc statalitatea "nu prin rasa sau etnie, ci prin credinta in drepturile indivizilor si domnia legii".

In aplauzele britanicilor, Obama a remarcat cu optimism ca ambele natiuni cred ca "este posibil ca sentimentele sa se schimbe si vechile uri sa treaca, este posibil ca fiii si fiicele fostelor colonii sa stea aici ca membri ai acestui mare parlament si ca nepotul unui kenyan care a servit ca bucatar in armata britanica sa stea in fata voastra ca presedinte al Statelor Unite".

