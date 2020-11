Cartea de memorii a lui Barack Obama, vanduta in aproape 900.000 de exemplare in 24 de ore

Barack, o depaseste astfel pe sotia sa, Michelle Obama , care in 2018 a vandut intr-un interval similar 725.000 de exemplare din memoriile sale "Becoming", o carte care s-a aflat pentru inca un an pe lista best-sellers redactata de The New York Times.Cuplul Obama a devenit prin urmare un adevarat succes editorial si o pondere cu greutate in industria beletristica, cu contracte si succese chiar si la categoria filme si documentare prezentate de Netflix."Suntem incantati de prima zi a vanzarilor. Ele reflecta expectativa generalizata a cititorilor fata de cartea mult asteptata si extraordinar de bine scrisa a presedintelui Obama", noteaza cu risipa de elogii, intr-un comunicat, David Drake, editor la Crown Publishing, proprietate a Penguin Random House.Drake a subliniat ca vanzarile merg bine pe toate canalale, inclusiv la cartile electronice si audio, dar mai ales in librariile independente, un lucru incurajator avand in vedere ca a fost unul dintre sectoarele care a avut cel mai mult de suferit in contextul pandemiei de coronavirus.Memoriile lui Barack Obama se vor publica in doua volume, primul este "A Promised Land", care analizeaza viata sa politica inainte de a ajunge la presedintie, in timpul campaniei istorice din 2008 si din primii ani de mandat.Al doilea volum nu are inca data de lansare, dar judecand dupa buna primire facuta de public va fi, de asemenea, un succes editorial.Se estimeaza ca Barack Obama a incheiat un contract de peste 60 de milioane de dolari cu Penguin Random House pentru drepturile de publicare a memoriilor sale.CITESTE SI