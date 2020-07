FOTO / VIDEO Pisica Gli, celebra printre turistii care viziteaza Hagia Sofia, poate ramane in "casa" ei si dupa transformarea catedralei in moschee

Insa dupa ce autoritatile turce au luat decizia de a transforma muzeul Sfanta Sofia in moschee , numerosi turci au inceput sa se intrebe ce se va intampla cu Gli, daca va trebui sa-si gaseasca o noua casa, chestiune ce a fost abordata si de numeroase publicatii din Turcia.Gli, pisica gri cu ochii stralucitor de verzi, a devenit un fel de mascota a muzeului Sfanta Sofia, fiind rasfatata deopotriva de personalul muzeului si de vizitatori. Printre cei mai de seama admiratori ai ei se numara fostul presedinte american Barack Obama, care a fost filmat in timp ce o mangaia cu ocazia unei vizite din 2009.Autoritatile au anuntat ca Sfanta Sofia poate ramane casa lui Gli.Ibrahim Kalin, purtator de cuvant al presedintelui Recep Tayyip Erdogan, a declarat pentru Reuters ca situatia lui Gli, precum si a altor pisici din zona catedralei, va ramane la fel ca si pana acum."Aceasta pisica a devenit celebra si mai sunt si altele care nu au devenit inca faimoase. Aceasta pisica va ramane acolo si toate pisicile sunt binevenite la moscheile noastre", a sustinut el.Aceasta decizie este binevenita si pentru Umut Bahceci, ghid turistic al catedralei care in urma cu 4 ani a introdus-o pe Gli in lumea social media, deschizandu-i o pagina dedicata pe Instagram, pagina care are peste 48.000 de fani. Pe aceasta pagina sunt numeroase fotografii cu felina la care dau tag turistii care au cunoscut-o."Am inceput sa o observ pe Gli ori de cate ori ma duceam (la Sfanta Sofia) pentru ca lui Gli ii place sa pozeze pentru a fi admirata, ca si cand ar fi fotomodel", a declarat ea. "Primesc mesaje de la oameni care ii transmit lui Gli ca vor veni la Istanbul sa o vada. Este un sentiment foarte frumos", a mai sustinut Umut Bahceci.Sfanta Sofia a fost cea mai mare catedrala a crestinatatii timp de 900 de ani, dupa care a fost transformata in moschee dupa caderea Constantinopolului in fata expansiunii otomane. A ramas moschee pana in 1934 cand a fost transformata in muzeu. O instanta turca a ajuns recent la concluzia ca transformarea in muzeu a Sfintei Sofia s-a facut fara a se respecta legea, iar presedintele Erdogan nu a pierdut prilejul de a declara monumentul din nou moschee. Credinciosii musulmani se pot ruga incepand de vineri in Sfanta Sofia.