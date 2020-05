Tirada de critici din partea lui Obama la adresa Administratiei Trump: Nici macar nu se prefac ca sunt la conducere

Ziare.

"Multi oficiali nici macar nu se prefac ca sunt la conducere", a spus acesta in cadrul unei cuvantari tinute online in fata unor tineri absolventi de facultate, citat de BBC News El a criticat lipsa aptitudinilor de leadership ale liderilor actuali de la Casa Alba , in vremuri in care acestea sunt mai necesare ca oricand.In plus, a adus in atentie si faptul ca pandemia afecteaza cel mai mult minoritatile."O boala ca aceasta subliniaza si mai mult inegalitatile la care sunt supusi cei din comunitatea afro-americana din SUA", a adaugat Obama."Nu sunt vremuri normale. Vi se cere sa va gasiti drumul intr-o lume care se confrunta cu o pandemie devastatoare si cu o teribila recesiune ", le-a mai spus Obama absolventilor.El a adaugat ca nedreptatile in cazul afro-americanilor nu sunt putine, dand exemplu uciderea lui Ahmaud Arbery, un alergator de culoare neinarmat, impuscat de un fost politist din Georgia care l-a urmarit impreuna cu fiul lui, in plina zi, printr-un cartier."Vedem asta cand un barbat de culoare iese sa alerge si unii simt nevoia sa il opreasca, sa il chestioneze si sa il impuste, daca el nu se supune interogatoriului lor. (...) Daca lumea va deveni mai buna, va depinde de voi", a mai afirmat fostul presedinte.Saptamana trecuta, fostul presedinte al Statelor Unite a calificat raspunsul Administratiei Trump la pandemia de COVID-19 drept "un haos absolut".Reamintim ca peste 1.200 de oameni au murit in ultimele 24 de ore de noul coronavirus in SUA, bilantul negru ajungand la 89.000, fiind cel mai mare din lume. Mai mult, Statele Unite au inregistrat peste 1,4 milioane de contaminari.C.P.