Divorțează Barack și Michelle Obama? Cum a răspuns fostul președinte al SUA la zvonurile că ar avea o relație cu actrița Jennifer Aniston FOTO

Fostul preşedinte american Barack Obama a pus în weekend capăt unor zvonuri despre un divorţ de Michelle Obama, care circulau de mai multe zile, prin postarea unui mesaj şi unei fotografii pe X, cu ocazia împlinirii vârstei de 61 de ani de către fosta Primă Doamnă.

”La mulţi ani iubirii vieţii mele”, scrie el, ”Umpli fiecare încăpere cu căldură, înţelepciune, umor şi graţie şi arăţi bine fâcând-o. Am atât de mult noroc să pot trăi aventurile vieţii împreună cu tine. Te iubesc”.

Happy birthday to the love of my life, @MichelleObama. You fill every room with warmth, wisdom, humor, and grace – and you look good doing it. I’m so lucky to be able to take on life's adventures with you. Love you! pic.twitter.com/WTrvxlNVa4