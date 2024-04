Baraj rupt în Rusia: Ar fi cedat din cauza inundaţiilor. Zeci de mii de oameni din Urali, evacuați din calea apelor VIDEO

Un baraj s-a rupt vineri în oraşul Orsk, situat în munţii Urali din Rusia, iar evacuarea populaţiei este în curs de desfăşurare, au anunţat serviciile de urgenţă locale, relatează Reuters.

Agenţia de ştiri de stat TASS a citat Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă, care a declarat că până la 4.000 de case în care locuiesc 10.000 de locuitori dintr-o zonă suburbană din Orsk, oraş care are o populaţie totală de aproximativ 230.000 de locuitori, ar putea fi inundate ca urmare a ruperii barajului.

Serviciile locale de urgenţă au declarat într-un comunicat că lucrează pentru a evacua locuitorii şi a consolida barajul din Orsk, care se află la aproximativ 1.800 km est de Moscova, la graniţa cu Kazahstanul.

Presa rusă a relatat că autorităţile locale au înfiinţat şase puncte de evacuare pentru rezidenţi.

Imagini neverificate care circulă pe aplicaţia de mesagerie Telegram păreau să arate cum apa ţâşneşte printr-o spărtură a unui mal de pământ de mică înălţime.

