Peste 40 de morți, confirmați după prăbușirea unui baraj: ”Există şi alţii, prinşi în noroi” VIDEO

Cel puţin 42 de persoane au murit în Kenya, în urma ruperii unui baraj, la nord de capitală, Nairobi, a anunțat luni, 29 aprilie, guvernatoarea locală, în timp ce în ţară au loc ploi diluviene cu consecinţe sângeroase, relatează AFP.

”Patruzeci şi doi de morţi. Acesta este un blanţ provizoriu. Există şi alţii, prinşi în noroi, pe care depunem eforturi să-i găsim”, declară AFP guvernatoarea Susan Kihika.

At least ten people have been confirmed dead and more than 15 families displaced after a dam collapse in Kamchiri village, Maai Mahiu, Naivasha, Kenya, on Monday morning. Nakuru County police commander Samuel Ndanyi reported the casualties and stated that search and rescue… pic.twitter.com/JBe3fOg4xN — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 29, 2024

Barajul s-a rupt în apropierea oraşului Mai-Mahiu, în Valea Rift, la aproximativ 100 de kilometri nord-vest de Nairobi.

People join police officers in search for survivors after dam breaks in Old Kijabe, sweeping away people and houses in Mai Mahiu, Naivasha. Ten bodies recovered so far. pic.twitter.com/yExv07SBlA — The Standard Digital (@StandardKenya) April 29, 2024

Ads

Apele au luat case şi acopereau axe rutiere pe care nu se mai poate circula.

Vineri, Guvernul kenyan a cerut populaţiei să se pregătească de noi ploi şi mai puternice şi a anunţat un prim bilanţ de 76 de morţi în inundaţii - începând din martie.

Downstream residents along the Tana River urged to be vigilant as Masinga Dam starts to spill violently pic.twitter.com/Hcm1CcTgdI — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) April 28, 2024

Kenya şi o mare parte a Africii de Est sunt măturate de mai multe săptămâni de ploi sezoniere - mai puternice decât de obicei, din cauza fenomenului climatic El Niño.

În 2018, în comitatul Nakuru, în care se află Mai-Mahiu, ruperea barajului Solai, din cauza unor ploi torenţiale şi inundaţii, s-a soldat cu 48 de morţi.

Ads