Doi soldați ruși povestesc cum au participat la minarea barajului de pe Nipru: "I-am scos pe ai noștri. Am evacuat tot deja" VIDEO

Pe rețelele sociale circulă înregistrarea video a unei conversații între un blogger militar rus și doi soldați ruși din zona Herson care povestesc cum au participat la minarea barajului Nova Kahovka de pe fluviul Nipru.

Conversația a fost difuzată live în 10 decembrie 2022 pe canalul de Telegram al milbloggerului rus. Este una dintre multiplele dovezi că Rusia a minat barajul hidroenergetic. De altfel, în octombrie 2022, Volodimir Zelenski a avertizat că ocupanții ruși au minat centrala hidroenergetică și că pregătesc un atac terorist asupra acesteia.

Președintele Ucrainei a vorbit despre planurile Rusiei în timpul discursului său la Consiliul European. Zelenski a cerut atunci ONU, UE și altor organizații să trimită o misiune internațională de observare, fapt care nu s-a întâmplat.

În conversație, bloggerul rus vorbește cu doi soldați ai Kremlinului aflați în stare de ebrietate. Aceștia povestesc cum barajul a fost minat pentru distrugere, și nu pentru sabotarea traversării.

🚨BREAKING: Drunk Russian soldiers on livestream admitted mining the Kakhovoskaya Hydroelectric Power Plant at the dam, with planned detonation for New Year's. Video from December 10th, 2022 stream by a Russian mil blogger who was fundraising for the army. English subtitles: pic.twitter.com/KQbB8O6bQC

"L-am minat, dă-l naibii. E un cadou de Anul Nou. Pe 1 ianuarie barajul va exploda și va îneca toată armata ucraineană de pe malul celălalt (n.r. - se referă la malul drept al fluviului, unde ucrainenii reușiseră să se reimpună la acel moment).

Am evacuat tot deja. I-am scos pe ai noștri. Apa va ajunge în Herson și va inunda tot malul stâng (n.r. - controlat teoretic de ruși la acel moment) și va șterge Hersonul. Știi cum e aia... să alegi răul cel mai mic", spun soldații.

Jurnalistul rus îi întreabă dacă este normal ca o astfel de operațiune să fie împărtășită cu soldații de rând. "Atât știm noi, dar poate e mai rău de atât. Nouă ne-au spus doar să-l minăm, așa că l-am minat. Că va fi aruncat în aer e sigur", răspund cei doi soldați, completându-se reciproc.

În primele ore după atentatul terorist care a dus la distrugerea barajului, rușii s-au lăudat pe diverse canale sociale cu reușita urându-le moartea ucrainenilor prinși în fața apelor.

Ulterior, remarcând probabil efectele cumplite ale deversării barajului și reacția de revoltă a comunității internaționale, Rusia a început să nege orice implicare. A făcut-o inclusiv prin vocea purtătorului de cuvânt de la Kremlin, Dmitri Peskov. ''Acesta este fără echivoc un act de sabotaj deliberat al părţii ucrainene, care a fost planificat şi executat la ordinul Kievului", a declarat Peskov.

Au apărut inclusiv mărturii filmate din sfera absurdului în care un soldat rus susține în fața camerei că a inspectat teritoriul din avalul barajului Nova Kahovka și că nu observă nicio urmă de inundație (video jos):

You cannot have more Orwellian than that.

We can literally see the water going through Nova Kakhovka and this fake creature speaks of “no big water presence at all”.

This is exactly why I don’t discuss with Z-Russians at all.pic.twitter.com/Qmuz3njAHn