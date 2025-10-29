Deversarea controlată a apei din barajul Vidraru. Apel la locuitori și turiști să nu se apropie de lacul de acumulare

Un exercițiu de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru are loc miercuri pentru a testa modul în care albia râului Argeș poate prelua volumele evacuate în condiții de siguranță.

Prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleață, face apel la locuitori și turiști să nu se apropie de râu, iar autoritățile monitorizează permanent zona de la sol și din aer, cu ajutorul a cinci drone. Măsurile sunt parte din pregătirea pentru golirea barajului Vidraru, programată în decembrie, pentru lucrările de retehnologizare a amenajării hidroenergetice.

De altfel, va fi emis şi mesaj RO-Alert.

”Astăzi are loc un exerciţiu amplu de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru, între orele 7:00 şi 18:00. Pe parcursul zilei vor fi eliberate cantităţi diferite de apă, cu debite în creştere, pentru a verifica modul în care albia râului Argeş poate prelua volumele evacuate în condiţii de siguranţă. Scopul exerciţiului este testarea condiţiilor reale de deversare controlată a apei, în contextul în care, în luna decembrie, va începe golirea barajului Vidraru pentru lucrările de retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice Vidraru”, anunţă prefectul judeţului Argeş Ioana Făcăleaţă, într-o postare pe Facebook.

Peste 200 de persoane sunt în teren, respectiv reprezentanţi ai Hidroelectrica, Administraţiei Bazinale de Apă Argeş–Vedea, Poliţiei Argeş, Jandarmeriei Argeş, ISU Argeş, ANPA, Direcţiei Silvice, Agenţiei pentru Protecţia Mediului, precum şi ai primăriilor Arefu şi Corbeni.

”Am instituit Centrul de comandă şi coordonare la Primăria Corbeni, iar zona este monitorizată permanent, atât de la sol, cât şi din aer, cu ajutorul a cinci drone”, precizează prefectul.

Ioana Făcăleaţă face şi un apel ferm către locuitorii din zonele vizate şi către turişti ca, pentru siguranţa lor, să nu se apropie de albia râului Argeş.

Cetăţenii au fost deja informaţi despre acest exerciţiu prin adunări publice, panouri informative, anunţuri din casă în casă, iar miercuri dimineaţă a fost emis şi un mesaj Ro-Alert.

