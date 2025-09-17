Barbra Streisand îl omagiază pe Robert Redford: „Unul dintre cei mai mari actori din istorie”

Barbra Streisand i-a adus un omagiu lui Robert Redford, numindu-l „unul dintre cei mai buni actori din toate timpurile”.

Artista a făcut o declaraţie după ce partenerul ei din filmul „The Way We Were” a murit marţi, la vârsta de 89 de ani. Agentul său de publicitate a scris că acesta a murit „la Sundance, în munţii din Utah - locul pe care îl iubea, înconjurat de cei dragi”.

Pe Instagram, Streisand şi-a amintit de timpul petrecut împreună în timpul filmărilor pentru succesul din 1973.

„Fiecare zi pe platoul de filmare al filmului „The Way We Were” a fost emoţionantă, intensă şi plină de bucurie”, a scris ea. „Eram atât de diferiţi: el provenea din lumea cailor, iar eu eram alergică la ei! Cu toate acestea, am continuat să încercăm să aflăm mai multe unul despre celălalt, la fel ca personajele din film. Bob era carismatic, inteligent, intens, mereu interesant şi unul dintre cei mai buni actori din toate timpurile. Ultima dată când l-am văzut, când a venit la prânz, am discutat despre artă şi am decis să ne trimitem reciproc primele noastre desene. Era unic şi sunt foarte recunoscătoare că am avut ocazia să lucrez cu el”.

Drama romantică „The Way We Were” a fost un succes comercial şi de critică, iar melodia lui Streisand a devenit un hit în topuri şi a primit o nominalizare la Oscar.

Omagiul lui Streisand se alătură unei lungi liste de mesaje din Hollywood. Meryl Streep, care a jucat alături de el în „Out of Africa” şi „Lions for Lambs”, a scris: „Unul dintre lei s-a stins. Odihneşte-te în pace, dragul meu prieten”.

Omagii aduse de actorii de la Hollywood

Jane Fonda, care a jucat alături de el în patru filme, printre care „Barefoot in the Park”, a declarat: „M-a afectat profund când am citit azi dimineaţă că Bob s-a stins. Nu pot să mă opresc din plâns. A însemnat foarte mult pentru mine şi a fost o persoană minunată în toate privinţele. El a reprezentat o Americă pentru care trebuie să continuăm să luptăm”.

„Bob a fost un artist unic, atât în faţa, cât şi în spatele camerei... şi a oferit lumii cinematografiei americane ceva de neînlocuit şi durabil cu Sundance”, a declarat regizorul Martin Scorsese, care a lucrat cu Redford la filmul său „Quiz Show”. „Mă întristează să ştiu că nu-l voi mai vedea niciodată. Şi nu voi uita niciodată timpul petrecut cu el”.

Ethan Hawke şi l-a amintit ca fiind „cel mai mare campion al filmului independent, un susţinător neobosit al naraţiunii autentice şi un ecologist pasionat”.

Leonardo DiCaprio a declarat pentru Associated Press că moartea lui Redford este „o pierdere imensă”. „Nu numai că era un actor incredibil - cu toţii îi cunoaştem opera -, dar avea şi talentul de regizor, cu filme precum Quiz Show”, a spus el. „A fost unul dintre primii care a realizat thrillere politice - Three Days of the Condor, All the President’s Men... a deschis calea pentru filme de acest gen, dar mai presus de toate, a fost un lider ecologist convins şi membru al NRDC, la fel ca mine, şi a luptat pentru drepturile indigenilor - lista poate continua. Astăzi am pierdut o legendă”.

Morgan Freeman a scris pe Instagram: „Există anumite persoane cu care ştii că te vei înţelege bine. După ce am lucrat cu Robert Redford la Brubaker în 1980, am devenit instantaneu prieteni. A lucra din nou cu el în An Unfinished Life a fost un vis devenit realitate. Odihneşte-te în pace, prietenul meu!”.

Jurnalistul Bob Woodward, pe care Redford l-a interpretat în filmul „All the President’s Men”, a scris pe Instagram: „Va rămâne în memoria colectivă ca unul dintre cei mai mari povestitori din istoria ţării noastre. El a ridicat povestirile la un nivel superior celui mainstream. Nu numai că îi păsa de mediu, dar a întreprins toate acţiunile posibile pentru a-l proteja”.

Samuel L Jackson a scris pe Instagram: „A fost un vis devenit realitate să lucrez pe ecran cu domnul Redford. Uneori, eroii tăi nu te dezamăgesc şi sunt cu adevărat la fel de grozavi pe cât ţi-ai imaginat”.

Scarlett Johansson, care a jucat în filmul „The Horse Whisperer”, o dramă regizată şi interpretată de Redford, a rememorat timpul petrecut împreună. „Era răbdător, cald şi amabil”, a spus ea. „Bob m-a învăţat ce înseamnă să fii actor, iar generozitatea şi răbdarea lui m-au inspirat să explorez posibilităţile acestei meserii. Aceeaşi generozitate şi dragoste pentru artă l-au inspirat pe Bob să creeze Sundance, un loc în care cineaştii învaţă unii de la alţii, se inspiră reciproc şi îşi descoperă talentul. Bob, îţi mulţumesc pentru încrederea în mine, pentru amabilitate şi îndrumare”.

