Român acuzat de propria fiică că ar fi violat-o. A recunoscut că a mințit abia după 6 ani: ”Voiam să stau cu iubitul meu fără probleme”

Un român în vârstă de 48 de ani, stabilit în Italia, a fost acuzat de propria fiică că ar fi abuzat-o sexual la vremea când aceasta avea 17 ani, în urmă cu șase ani.

Bărbatul a fost declarat nevinovat abia după ce fata a recunoscut că a mințit pentru a putea avea o relație liberă cu iubitul ei, fără să se implice tatăl său, conform Corriere della Sera.

În 2017, fata a fugit de acasă pentru a locui cu iubitul ei. Ea s-a dus apoi la carabinieri și a declarat că tatăl ei nu numai că o bătea mereu, uneori chiar și cu o curea, dar că a abuzat-o și sexual.

Românul a fost arestat și trimis în judecată. Parchetul de pe lângă tribunalul din Pavia le-a cerut judecătorilor să-l condamne pe bărbat la 8 ani de închisoare pentru abuzurile sexuale asupra fiicei, dar și pentru violențe asupra soției.

„Voiam să stau cu iubitul meu fără probleme și am inventat abuzurile. Nu credeam că dacă-l denunț pe tatăl meu, vor fi consecințele acestea.

„Abia când tata a fost arestat, am înțeles că am dat-o în bară rău de tot”, a recunoscut tânăra la tribunal, care astăzi are 23 de ani.

Judecătorii de la Tribunalul din Pavia au decis astfel să-l achite pe român, iar bărbatul se gândește acum să ceară despăgubiri statului italian pentru perioada de detenție la care a fost supus nevinovat fiind.