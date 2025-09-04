Adolescentă străină agresată sexual într-o gară din București. Suspectul a fost reținut VIDEO

Un bărbat de 55 de ani a fost reținut după ce ar fi agresat sexual o adolescentă de 15 ani, cetățean străin, într-o gară din București.

Potrivit anchetatorilor, incidentul s-a petrecut miercuri seară, 3 septembrie, când bănuitul ar fi atins-o pe fată, printr-un gest brutal, într-o zonă intimă.

Poliția Capitalei a informat că polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au reținut un bărbat de 55 de ani, într-un dosar penal vizând o agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.

Potrivit anchetatorilor, în 3 septembrie, polițiști din cadrul Biroului de Poliție Transporturi Feroviare s-au sesizat din oficiu că, în incinta unei gări din Capitală, o adolescentă de 15 ani are nevoie de sprijin.

În urma discuțiilor cu minora, cetățean străin, a reieșit că aceasta ar fi fost agresată sexual.

Potrivit informațiilor, fata era însoțită de mai multe persoane de cetățenie străină, printre care și un tânăr, în vârstă de 25 de ani, coordonator al grupului.

Imediat, polițiștii au început să facă verificări, iar la scurt timp a fost depistat, în apropiere, un bărbat de 55 de ani, bănuit de comiterea faptei.

Cazul a fost preluat de Serviciul Agresiuni Sexuale, iar în urma cercetărilor s-a stabilit că în ziua respectivă, în jurul orei 19.00, în timp ce minora se deplasa în incinta gării, bănuitul ar fi atins-o, printr-un gest brutal, într-o zonă intimă.

Ads

Ulterior, aceasta l-ar fi contactat telefonic pe însoțitorul ei, iar tânărul de 25 de ani s-a deplasat la fața locului.

În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru agresiune sexuală asupra unui minor.

Ads