Angajatul unui hotel, arestat după ce i-a supt degetele de la picioare unui client în timp ce dormea: ”Încă nu mă simt în siguranță nici în propria mea casă”

Un bărbat a avut parte de o experiență traumatizantă în timp ce era cazat la hotelul Hilton Downtown Nashville, din SUA.

Bărbatul s-a trezit pentru că un angajat al hotelului îi sugea degetele de la picioare.

David Neal, în vârstă de 52 de ani, a fost arestat și acuzat de furt calificat și agresiune, potrivit The Independent. Incidentul a avut loc pe 30 martie, în jurul orei 05:00, după ce angajatul hotelului a clonat un card de acces și a intrat în camera bărbatului.

”Eram în Nashville pentru o conferință. M-am trezit când un domn, un angajat al hotelului Hilton, m-a agresat. Am sărit instantaneu în sus și am început să țip. Am intrat într-un fel de mod de cercetare a faptelor. Cine ești tu? De ce ești în camera mea? Ce faci aici? Am văzut că purta o uniformă, avea ecusonul cu numele lui. Vorbea cu mine, dar nu-mi dădea răspunsuri concrete. Sincer, am probleme cu somnul, trec printr-o stare de stres post-traumatic, vorbesc cu un terapeut. Încă nu mă simt cu adevărat în siguranță nici în propria mea casă”, a povestit Peter Brennan, bărbatul agresat, care este din Texas.

Anchetatorilor, angajatul hotelului le-a spus că a intrat în camera oaspetelui din cauza mirosului de fum, potrivit Știrile PROTV.

Bărbatul agresat l-a dat în judecată pe angajat, dar a chemat în instanță și hotelul.

”Siguranța și securitatea oaspeților noștri și a membrilor echipei este prioritatea noastră cea mai mare. Colaborăm îndeaproape cu Departamentul de Poliție Metropolitană din Nashville și, ca parte a politicii companiei, nu comentăm investigațiile în curs de desfășurare”, a transmis conducerea hotelului.