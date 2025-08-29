Femeie agresată sexual într-un mall din București. Ce s-a întâmplat cu suspectul

Autor: Maria Popa
Vineri, 29 August 2025, ora 16:59
997 citiri
Mall Foto: Pixabay

Un bărbat de 55 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, iar ulterior a primit măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat că ar fi agresat sexual o femeie, în timp ce intra într-un centru comercial din Sectorul 2.

Agresiunea a avut loc pe 18 august.

"Pe 18 august, poliţiştii au fost sesizaţi, prin apel 112 şi ulterior, prin plângere, de către o femeie în vârstă de 58 de ani, cu privire la faptul că ar fi fost agresată sexual de un bărbat, în timp ce intra într-un centru comercial din Sectorul 2.

Din cercetările efectuate a rezultat suspiciunea rezonabilă că, prin constrângere, bărbatul ar fi agresat-o sexual pe femeie, atingând-o în zonele intime", informează un comunicat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) transmis, vineri, 29 august, AGERPRES.

În urma cercetărilor, poliţiştii au identificat un bărbat, în vârstă de 55 de ani, bănuit de comiterea faptei.

Joi, poliţiştii Secţiei 8 Poliţie l-au depistat pe cel în cauză şi l-au condus la audieri. Faţă de acesta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, iar ulterior magistraţii au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Secţiei 8 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de agresiune sexuală.

