Un bărbat i-a dus soției crucea de la mormântul mamei ei. A vrut să se răzbune pentru că femeia a plecat de acasă. Unde a avut loc incidentul

Autor: Maria Popa
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 14:03
Un bărbat i-a dus soției crucea de la mormântul mamei ei. A vrut să se răzbune pentru că femeia a plecat de acasă. Unde a avut loc incidentul
Cimitir Foto: Pexels

Un bărbat în vârstă de 51 de ani este cercetat penal pentru profanare de morminte după ce a luat crucea de la mormântul soacrei şi a dus-o în faţa unei locuinţe unde se afla soţia sa, care părăsise domiciliul comun, a informat, luni, 13 octombrie, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Bărbatul a transportat crucea cu autoturismul personal, chiar dacă are dreptul de a conduce suspendat.

"Din verificările efectuate s-a stabilit faptul că persoana defunctă este înhumată în cimitirul unei parohii din localitatea Stânca, iar în noaptea de 11 spre 12 octombrie, ginerele acesteia, un bărbat în vârstă de 51 de ani, s-ar fi deplasat în cimitir de unde ar fi luat crucea de la mormântul defunctei, după care a transportat-o cu autoturismul personal în localitatea Nemţişor, pentru a se răzbuna pe soţia sa, care a părăsit domiciliul comun, locuind în proximitatea locului în care a fost abandonată crucea", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu.

În urma verificărilor efectuate de poliţişti s-a stabilit că bărbatul are dreptul de a conduce suspendat.

Astfel, pe lângă acuzaţia de profanare de morminte, acesta va răspunde penal şi pentru comiterea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

