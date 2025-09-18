Un bărbat a fost arestat preventiv după ce și-a amenințat cu moartea fosta iubită. „Supune-te la apel, că altfel fac crimă”. Individul a încălcat de mai multe ori ordinul de protecție

Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv după ce, timp de mai bine de un an, şi-a ameninţat fosta iubită cu moartea şi cu divulgarea de imagini compromiţătoare, pentru a-i cere să se împace cu el.

Bărbatul îi trimitea mesaje precum „vreau să te omor, să te umilesc sexual”, „mâine mori dacă nu răspunzi, jur pe mama”, „supune-te la apel, că altfel fac crimă” şi a urmărit-o pe femeie timp de mai multe luni, încălcând astfel ordinul de protecţie emis pe numele lui.

Totodată, el a refuzat să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca au transmis, joi, 18 septembrie, că un bărbat este cercetat pentru şantaj, încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecţie, încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie provizoriu.

Anchetatorii au arătat că, în perioada martie 2024 - iunie 2025, el a constrâns-o pe fosta sa iubită să păstreze legătura şi să se împace cu el, iar pentru aceasta îi trimitea mesaje cu un caracter deosebit de violent, inclusiv multiple ameninţări cu divulgarea unor imagini compromiţătoare pentru ea. „Vreau să te omor, să te umilesc sexual”, „te omor, răspunde că mă enervez”, „mâine mori dacă nu răspunzi, jur pe mama”, „supune-te la apel, că altfel fac crimă”, „pregăteşte-te să îţi iei omorul”, „mai dă-mi o şansă, dacă nu ard totul în jurul tău”, „vreau să fac ceva să te demolez oricum, nu ai voie să dai block”, sunt câteva dintre mesajele reţinute de procurori.

Ads

De asemenea, bărbatul este acuzat că, în perioada decembrie 2024 - mai 2025, a contactat-o repetat pe femeie, în diferite moduri, şi a urmărit-o în timp ce se afla la reşedinţa, domiciliul, locul de muncă sau unitatea de învăţământ, încălcând astfel obligaţiile impuse prin ordinul de protecţie emis pe numele său de Judecătoria Cluj-Napoca.

În plus, în perioada 3-6 iunie, bărbatul a refuzat să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere.

Totodată, între 6 iunie şi 30 august, bărbatul a încălcat de zece ori ordinul de protecţie emis de Judecătoria Cluj-Napoca, el contactând-o în diferite moduri pe fosta iubită, apropiindu-se la o distanţă mai mică de 200 de metri faţă de aceasta, de reşedinţa şi locul ei de muncă.

Bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Cluj-Napoca, iar instanţa a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Ads