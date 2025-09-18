Un bărbat a fost arestat preventiv după ce și-a amenințat cu moartea fosta iubită. „Supune-te la apel, că altfel fac crimă”. Individul a încălcat de mai multe ori ordinul de protecție

Autor: Maria Popa
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 13:41
486 citiri
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce și-a amenințat cu moartea fosta iubită. „Supune-te la apel, că altfel fac crimă”. Individul a încălcat de mai multe ori ordinul de protecție
Bărbat arestat Foto: Hepta

Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv după ce, timp de mai bine de un an, şi-a ameninţat fosta iubită cu moartea şi cu divulgarea de imagini compromiţătoare, pentru a-i cere să se împace cu el.

Bărbatul îi trimitea mesaje precum „vreau să te omor, să te umilesc sexual”, „mâine mori dacă nu răspunzi, jur pe mama”, „supune-te la apel, că altfel fac crimă” şi a urmărit-o pe femeie timp de mai multe luni, încălcând astfel ordinul de protecţie emis pe numele lui.

Totodată, el a refuzat să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca au transmis, joi, 18 septembrie, că un bărbat este cercetat pentru şantaj, încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecţie, încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie provizoriu.

Anchetatorii au arătat că, în perioada martie 2024 - iunie 2025, el a constrâns-o pe fosta sa iubită să păstreze legătura şi să se împace cu el, iar pentru aceasta îi trimitea mesaje cu un caracter deosebit de violent, inclusiv multiple ameninţări cu divulgarea unor imagini compromiţătoare pentru ea. „Vreau să te omor, să te umilesc sexual”, „te omor, răspunde că mă enervez”, „mâine mori dacă nu răspunzi, jur pe mama”, „supune-te la apel, că altfel fac crimă”, „pregăteşte-te să îţi iei omorul”, „mai dă-mi o şansă, dacă nu ard totul în jurul tău”, „vreau să fac ceva să te demolez oricum, nu ai voie să dai block”, sunt câteva dintre mesajele reţinute de procurori.

De asemenea, bărbatul este acuzat că, în perioada decembrie 2024 - mai 2025, a contactat-o repetat pe femeie, în diferite moduri, şi a urmărit-o în timp ce se afla la reşedinţa, domiciliul, locul de muncă sau unitatea de învăţământ, încălcând astfel obligaţiile impuse prin ordinul de protecţie emis pe numele său de Judecătoria Cluj-Napoca.

În plus, în perioada 3-6 iunie, bărbatul a refuzat să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere.

Totodată, între 6 iunie şi 30 august, bărbatul a încălcat de zece ori ordinul de protecţie emis de Judecătoria Cluj-Napoca, el contactând-o în diferite moduri pe fosta iubită, apropiindu-se la o distanţă mai mică de 200 de metri faţă de aceasta, de reşedinţa şi locul ei de muncă.

Bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Cluj-Napoca, iar instanţa a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, după ce a fost apostrofată de Adrian Câciu pe tema plafonării prețurilor la alimente: „Nu îmi cer scuze”
Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, după ce a fost apostrofată de Adrian Câciu pe tema plafonării prețurilor la alimente: „Nu îmi cer scuze”
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat, joi, că a avut mandat pentru declarațiile privind plafonarea adaosului comercial la alimente, menționând că nu intenționează...
Năsui (USR): ”E greu să le spui primarilor ”Trebuie să strângeți cureaua!”, când tu, Guvernul, nu ai strâns-o”
Năsui (USR): ”E greu să le spui primarilor ”Trebuie să strângeți cureaua!”, când tu, Guvernul, nu ai strâns-o”
Dacă cere o scădere a cheltuielilor la nivel local, Guvernul ar trebui să dea exemplu, consideră deputatul USR și fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui. Într-o intervenție la RFI de...
#barbat arestat preventiv, #amenintari moartea, #fosta iubita, #Cluj, #violenta domestica, #violenta domestica Romania , #arestare
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au batut palma si Leo Messi semneaza! Lovitura de proportii in fotbalul mondial
ObservatorNews.ro
Superalimentul care e de 2 ori mai scump la raft decat la producator. E pastrat in bazine ingropate in pamant
Adevarul.ro
Decizia care ar risca sa duca Romania in razboi cu Rusia. General: "E o problema tehnica complexa, dar nu insurmontabila"

Ep. 131 - Ilie Bolojan vrea noi reforme!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Captură de 200.000 de țigări contrafăcute care urmau să intre din Republica Moldova în România VIDEO
  2. Guvernul a tăiat finanțarea din PNRR pentru mai multe spitale care urmau să fie construite în țară. Care sunt proiectele care pierd banii
  3. S-au aflat motivele pentru care extrădarea lui Plahotniuc a fost suspendată. Oligarhul este anchetat și în România
  4. Cum va fi vremea la final de săptămână și în prima zi de weekend. Regiunile unde temperaturile ajung la 28 de grade
  5. Otrava nevăzută din sala de clasă
  6. Pregătiri pentru iarnă. Termoenergetica începe încărcarea cu apă și probele de presiune la instalațiile interioare
  7. Cine l-a înlocuit pe șeful IPJ Mehedinți, concediat pentru că a încercat să convingă polițiștii rutieri să nu-l amendeze pentru că ar fi ”în misiune”
  8. Vortexul polar ar putea aduce o iarnă grea în Europa. Care sunt semnele că România ar putea trece prin episoade de frig intens și ninsori abundente
  9. Un bărbat a fost arestat preventiv după ce și-a amenințat cu moartea fosta iubită. „Supune-te la apel, că altfel fac crimă”. Individul a încălcat de mai multe ori ordinul de protecție
  10. Demisie neașteptată din televiziune. Era una dintre cele mai bine plătite prezentatoare