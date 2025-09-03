O nouă victimă a violenței domestice. Un bărbat și-a bătut partenera până a băgat-o în spital

Un bărbat în vârstă de 69 de ani a fost reținut de polițiștii din Olt, după ce și-a bătut partenera, în vârstă de 54 de ani, în urma rănilor suferite, femeia fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Agresiunea a avut loc duminică, 31 august.

”La data de 31 august, în jurul orei 14:45, polițiștii din cadrul Poliției orașului Balș au fost sesizați de o femeie de 54 de ani, din orașul Balș, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de concubinul său.

În urma evenimentului, femeia a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportată la Spitalul orășenesc Balș”, au anunțat, miercuri, 3 septembrie, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Olt.

Bărbatul de 69 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, pentru violență în familie.

Alte cazuri de violență domestică

Un alt caz șocant de violență domestică a avut loc în Iași, când o femeie a fost trezită din somn și bătută fără milă de soțul ei pe motiv că nu putea dormi din cauza sforăitului ei. Victima a ajuns la spital în stare gravă, cu ruptură de splină și hemoragie internă.

Alt caz revoltător a avut loc recent în județul Prahova, când o femeie a fost agresată fizic și lovită cu mașina, chiar de bărbatul cu care avea o relație extraconjugală.

De asemenea, pe 22 august, o altă femeie, de data aceasta din localitatea Topa de Criș, a fost transportată în stare de inconștiență la Spitalul Județean din Oradea, după ce a fost bătută crunt de soțul cu care se afla în divorț, iar agresorul s-a sinucis după atac.

