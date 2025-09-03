O nouă victimă a violenței domestice. Un bărbat și-a bătut partenera până a băgat-o în spital

Autor: Maria Popa
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 11:26
443 citiri
O nouă victimă a violenței domestice. Un bărbat și-a bătut partenera până a băgat-o în spital
Femeie agresată FOTO: Pixabay

Un bărbat în vârstă de 69 de ani a fost reținut de polițiștii din Olt, după ce și-a bătut partenera, în vârstă de 54 de ani, în urma rănilor suferite, femeia fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Agresiunea a avut loc duminică, 31 august.

”La data de 31 august, în jurul orei 14:45, polițiștii din cadrul Poliției orașului Balș au fost sesizați de o femeie de 54 de ani, din orașul Balș, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de concubinul său.

În urma evenimentului, femeia a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportată la Spitalul orășenesc Balș”, au anunțat, miercuri, 3 septembrie, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Olt.

Bărbatul de 69 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, pentru violență în familie.

Alte cazuri de violență domestică

Un alt caz șocant de violență domestică a avut loc în Iași, când o femeie a fost trezită din somn și bătută fără milă de soțul ei pe motiv că nu putea dormi din cauza sforăitului ei. Victima a ajuns la spital în stare gravă, cu ruptură de splină și hemoragie internă.

Alt caz revoltător a avut loc recent în județul Prahova, când o femeie a fost agresată fizic și lovită cu mașina, chiar de bărbatul cu care avea o relație extraconjugală.

De asemenea, pe 22 august, o altă femeie, de data aceasta din localitatea Topa de Criș, a fost transportată în stare de inconștiență la Spitalul Județean din Oradea, după ce a fost bătută crunt de soțul cu care se afla în divorț, iar agresorul s-a sinucis după atac.

Crimă înfiorătoare. Un bărbat și-a ucis soția și i-a tăiat un deget ca să poată intra în contul ei bancar VIDEO
Crimă înfiorătoare. Un bărbat și-a ucis soția și i-a tăiat un deget ca să poată intra în contul ei bancar VIDEO
Un bărbat de 45 de ani a fost arestat după ce și-a omorât soția și i-a tăiat un deget pentru a se conecta online la contul său bancar. Polițiștii din Ungaria au anunțat că o femeie...
Femeie de 57 de ani, bătută și apoi călcată cu mașina de amant. Agresorul a fugit de la locul accidentului
Femeie de 57 de ani, bătută și apoi călcată cu mașina de amant. Agresorul a fugit de la locul accidentului
O femeie din județul Prahova a fost agresată fizic și lovită cu mașina, chiar de bărbatul cu care avea o relație extraconjugală. Agresorul a fost identificat de Poliție, conform...
#barbat arestat, #femeie batuta sot, #victima transportata spital, #violenta domestica, #Olt , #agresiune
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Telenovela" se incheie! Ianis Hagi a ajuns in oras si semneaza: "A acceptat transferul"
ObservatorNews.ro
"Din plin i-a luat!" Trei tineri muncitori ucisi pe loc de o cisterna cand faceau marcaje pe A1, la Boita
DigiSport.ro
David Popovici s-a intalnit cu omul pe care il cauta de aproape o luna, sa-l cinsteasca: "M-a gasit!"

Ep. 122 - Femeie păcălită de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ucraina lovește din nou în Marea Neagră: o ambarcațiune rusească a fost distrusă în timp ce încerca să debarce trupe
  2. Marile primării din România care trebuie să concedieze câte 500 de angajați
  3. Bogdan Mîndrescu, desemnat iar director general al Companiei Aeroporturi București. Suspiciuni cu privire la procedura de selecție pentru funcție
  4. Reacția Kremlinului după cele mai noi acuzații ale președintelui american. „Vladimir Putin nu conspiră împotriva SUA cu Xi Jinping și Kim Jong Un”
  5. O nouă victimă a violenței domestice. Un bărbat și-a bătut partenera până a băgat-o în spital
  6. MAE, reacție acidă după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat cu Putin și alți tirani: „România nu poate fi reprezentată de astfel de politicieni!”
  7. Avertismentul unui psiholog cu privire la pierderea compasiunii în societatea actuală. „O sărăcire umană și emoțională”
  8. Femeie arestată preventiv după ce a înjunghiat în gât un bărbat. Cei doi locuiau într-o clădire abandonată din București
  9. Accident grav în Botoșani, între un microbuz și un autoturism. Trei persoane au murit. A fost activat Planul Roșu de Intervenție FOTO/VIDEO
  10. Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost la parada militară grandioasă din China. S-au întâlnit cu Vladimir Putin, Kim Jong-un, Xi Jinping și alți adversari ai Vestului VIDEO