Un șofer beat a blocat două ambulanțe și i-a bătut pe medici cu o rangă. Agresorul a scos și un pistol. Unde a avut loc atacul

Autor: Maria Popa
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 11:04
Ambulanță Foto: Pixabay

Un bărbat beat din Bulgaria a blocat cu mașina două ambulanțe aflate în misiune și i-a bătut pe medici.

Agresorul a lovit și martorii de pe stradă cu ranga și a amenințat că îi împușcă.

Incidentul a avut loc în orașul Burgas, când bărbatul de 51 de ani a atacat două echipaje de ambulanță. El i-a rănit atât pe medici, cât și pe trecători, apoi a distrus și ambulanțele, potrivit Novinite.

Atacul a avut loc vineri, 12 septembrie, în apropierea Spitalului Universitar Multiprofil pentru Tratament Activ (UMBAL), în timpul unor lucrări de reparații rutiere care au încetinit traficul.

Conform șoferului ambulanței Klimentin Milchev, echipajele de urgență opriseră pentru scurt timp ca să ceară informații, când o mașină le-a blocat brusc calea. Șoferul, care era beat, a început să claxoneze agresiv, să țipe și să înjure cadrele medicale. După asta, agresorul a scos o țeavă metalică din mașină și a început să lovească ambulanțele.

Atacul nu s-a oprit aici. Bărbatul a reintrat în mașină și a lovit ambulanțele de mai multe ori. Martorii au încercat să intervină și să-i scoată cheile din contact, dar bărbatul a scos un pistol cu gaz și a început să-i amenințe.

Un tânăr care a încercat să-l imobilizeze pe atacator a fost lovit de mașină, el suferind o fractură la picior, iar un șofer ambulanțier a suferit o rană la deget în timpul scandalului.

Zeci de trecători au fost martori la agresiune, iar unii dintre ei au și înregistrat atacul.

Poliția a anunțat ulterior arestarea bărbatului de 51 de ani, identificat drept Svetlin S., în apropierea spitalului.

Tot Poliția a raportat că arma folosită în confruntare era un pistol cu gaz și că nu a mai existat niciun pericol pentru public.

Atacul a provocat pagube materiale importante ambelor ambulanțe și a lăsat cadrele medicale în stare de șoc.

Polițiștii analizează înregistrările video și desfășoară o anchetă asupra incidentului, la care au fost prezenți numeroși martori.

