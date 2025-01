Un bărbat a venit arestat cu o macetă şi trei cuţite la Capitoliu, înaintea unei vizite a lui Trump. Precizările Poliției FOTO/VIDEO

Un bărbat înarmat cu o macetă şi trei cuţite a fost arestat de către Poliţia Capitoliului la o zi după aducerea trupului neînsufleţit al fostului preşedinte american Jimmy Carter şi cu câteva ore înaintea unei vizite a preşedintelui ales Donald Trump la o întâlnire cu senatori republicani, anunţă Poliţia Capitoliului.

Poliţia Capitoliului a anunţat miercuri, 8 ianuarie, că l-a arestat pe bărbat miercuri, în timp ce trecea prin dispozitivul de securitate la Centrul Vizitatorilor, la Capitoliu, la intrarea în complexul legislativ.

”Ofiţerii noştri au descoperit o macetă în rucsacul bărbatului (...), iar apoi l-au arestat şi au pus maceta în siguranţă”, anunţă ea.

Ea precizează că a găsit şi trei cuţite în rucsac şi publică o fotografie cu cele patru arme albe.

