Bărbat arestat după ce a lovit-o pe bunica soției cu o cărămidă și a călcat-o pe cap. Și-a agresat și partenera, care născuse în urmă cu trei săptămâni

Un bărbat din județul Alba a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a lovit-o pe bunica soției sale cu o cărămidă peste picioare, apoi cu pumnii și palmele în zona feței, și după ce victima a căzut, a călcat-o cu piciorul pe cap.

Soția bărbatului a intervenit pentru a stopa agresiunea, dar acesta a aruncat-o la pământ și i s-a urcat cu genunchii pe abdomen, deși femeia a născut în urmă cu trei săptămâni.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia au anunțat, miercuri, 10 septembrie, că un bărbat a fost reținut pentru 24 de ore, pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și violență în familie.

”La data de 02.09.2025, în jurul orelor 23.00, în timp ce se afla la locuința din oraș Zlatna și în contextul unor neînțelegeri și al consumului excesiv de alcool, inculpatul a agresat-o fizic pe bunica soției sale, în sensul că, în timp ce se aflau în curtea imobilului, a lovit-o cu o cărămidă în zona membrelor inferioare, persoana vătămată fiind pe scaun, după care a lovit-o de mai multe ori cu pumnii și palmele în zona feței, a împins-o jos de pe scaun și a aruncat-o la pământ, unde a călcat-o cu piciorul pe cap, respectiv în zona urechilor, cauzându-i leziuni traumatice a căror gravitate a fost evaluată printr-un număr de 10-12 zile îngrijiri medicale”, au afirmat procurorii.

Ei au precizat că soția bărbatului a intervenit în apărarea bunicii sale.

”Pentru stoparea actelor de agresiune a intervenit soția inculpatului, motiv pentru care acesta a aruncat-o la pământ și i s-a urcat cu genunchii pe abdomen. Este important de menționat faptul că soția inculpatului născuse cu aproximativ trei săptămâni anterior evenimentului”, au mai declarat procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

Bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Alba Iulia, care a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

