Bărbat arestat după ce ar fi plănuit asasinatul fostului Papă Francisc. Suspectul are legături cu ISIS

Autor: Maria Popa
Vineri, 29 August 2025, ora 16:38
Papa Francisc FOTO: Hepta

Un bărbat care aparține filialei din Turcia a organizației teroriste Statul Islamic (ISIS) a fost arestat sub suspiciunea de participare la un plan de asasinare a fostului Papă Francisc în anul 2024.

Individul, pe nume Hasan Uzun, de 46 de ani, a fost arestat în cadrul unei anchete cu privire la un complot de asasinare a Papei Francisc în timpul unei vizite la Trieste din iulie 2024, transmite vineri, 29 august, Poliția italiană, potrivit ANSA.

Uzun este ținut în izolare în acest oraș portuar din nord-estul Italiei, la granița cu Slovenia.

Potrivit anchetelor, atacul ar fi fost pus la cale de o organizație turcă care are legături cu ISIS Khorasan.

După ce a fost extrădat din Olanda, Hasan Uzun a stat câteva zile la o închisoare din Milano.

Papa Francisc a murit pe 21 aprilie, la vârsta de 88 de ani.

Suveranul Pontif a suferit un accident vascular cerebral, după ce se afla în convalescență în urma unei duble pneumonii, care a necesitat o spitalizare de 38 de zile.

La scurt timp după moartea lui Jorge Mario Bergoglio (Papa Francisc), Vaticanul a ales un nou Papă, iar acesta este Robert Francis Prevost (Leon al XIV-lea). Prevost, de 69 de ani, este cel de-al 267-lea pontif din istorie.

