Crimă înfiorătoare. Un bărbat și-a ucis soția și i-a tăiat un deget ca să poată intra în contul ei bancar VIDEO

Autor: Maria Popa
Vineri, 29 August 2025, ora 11:58
672 citiri
Crimă înfiorătoare. Un bărbat și-a ucis soția și i-a tăiat un deget ca să poată intra în contul ei bancar VIDEO
Polițiști din Ungaria Foto: Captură video YouTube/PoliceHungary

Un bărbat de 45 de ani a fost arestat după ce și-a omorât soția și i-a tăiat un deget pentru a se conecta online la contul său bancar.

Polițiștii din Ungaria au anunțat că o femeie în vârstă de 52 de ani a fost ucisă în apartamentul ei din Újpest, un sector din Budapesta, pe 15 decembrie 2024.

Victima a fost descoperită înjunghiată și, de asemenea, ea avea un deget tăiat.

Soțul femeii a devenit principalul suspect al crimei. Probele au arătat că Balázs N. ar fi mutilat-o pe soție ca să-i folosească amprenta digitală a degetului tăiat pe telefonul mobil al acesteia.

Astfel, agresorul a intrat în contul ei bancar și și-a transferat câteva sute de mii de forinți.

Unde a fost prins suspectul

Poliția din Ungaria a emis inițial un mandat de arestare intern, dar apoi au mai emis și mandate de arestare europene și internaționale, iar agresorul a fost prins, până la urmă, de poliția slovacă la Bratislava, pe 20 iulie. El a fost predat polițiștilor din Budapesta abia pe 27 august.

„Anchetatorii abia l-au recunoscut pe bărbat, care nu semăna cu fotografia din mandatul de arestare, deoarece se răsese pe cap și își lăsase barbă”, reiese dintr-un comunicat al Poliției.

Balázs N. a fost arestat și acuzat de omor, jaf și fraudă comise cu ajutorul unui sistem informatic.

O femeie din Iași a fost bătută fără milă de soț pentru că sforăia. Ce pedeapsă a primit agresorul
O femeie din Iași a fost bătută fără milă de soț pentru că sforăia. Ce pedeapsă a primit agresorul
Caz șocant în Iași. O femeie a fost trezită din somn și bătută fără milă de soțul ei pe motiv că nu putea dormi din cauza sforăitului ei. Femeia a ajuns la spital în stare gravă,...
Cine este polițistul care a sărit în apărarea livratorului lovit în București. „Ai făcut și România un picuț mai bună!” VIDEO
Cine este polițistul care a sărit în apărarea livratorului lovit în București. „Ai făcut și România un picuț mai bună!” VIDEO
Polițistul Marian Godină, cel care a făcut public cazul livratorului străin atacat de un bărbat pe stradă, a postat o imagine cu polițistul care l-a prins pe agresor. "Agresorul...
#barbat arestat, #Ungaria, #femeie ucisa sot, #violenta domestica, #amprenta digitala, #cont bancar , #Ungaria
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenti au reactionat imediat si au spus totul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
All inclusive cu scandal fratricid in Bulgaria. Cum au ajuns romanii sa nu se mai suporte intre ei: "Urasc imputita de Romanie"

LIVE ÎN 00:02:54

Update Politic,
Cătălin Drulă își pregătește candidatura la Primăria București. Dilema candidatului comun USR-PNL: „Dacă erau alegeri în două tururi nu mai erau necesare alianțe tactice”

În 2 de minute

Notifică-mă

Episoade anterioare

Joi, 07 August 2025, ora 10:00

Update Politic,
Ion Iliescu, condus pe ultimul drum

Miercuri, 30 Iulie 2025, ora 15:00

Update Politic,
Diana Buzoianu, prima lună în fruntea Ministerului Mediului: Reformă, inundații și lupta cu mafia lemnului - Cum va restructura departamentele cu angajați care plimbă hârtii

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Polițistul Andrei Jianu și o echipa de jandarmi, recompensați de MAI. Ce vor primi aceștia pentru intervențiile prompte
  2. Copil omorât în bătaie de tatăl vitreg. Criminalul s-a baricadat într-un apartament din Otopeni și refuză să se predea autorităților
  3. Crimă înfiorătoare. Un bărbat și-a ucis soția și i-a tăiat un deget ca să poată intra în contul ei bancar VIDEO
  4. Avertismentul șefului statului major al armatei franceze: Cum poate deveni Europa „prada vânată”. „În prezent, dinamica puterii dure predomină”
  5. Cum va fi vremea în prima lună de toamnă. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
  6. Accident între două tramvaie la Timișoara. Trei persoane au fost rănite FOTO/VIDEO
  7. Obiceiul care ne afectează calitatea somnului. Ce nu ar trebui să mai facem seara
  8. Alerte de vreme severă imediată. Vremea se strică brusc în zeci de localități, în următoarele ore UPDATE
  9. Judecătorii din întreaga țară cer retragerea proiectului privind pensiile de serviciu. CSM avertizează asupra unui „risc major de destabilizare” a sistemului judiciar
  10. Occidentul are termen de 30 de zile pentru a găsi o soluție în criza nucleară iraniană. „Intrăm într-o nouă fază”