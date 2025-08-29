Crimă înfiorătoare. Un bărbat și-a ucis soția și i-a tăiat un deget ca să poată intra în contul ei bancar VIDEO

Un bărbat de 45 de ani a fost arestat după ce și-a omorât soția și i-a tăiat un deget pentru a se conecta online la contul său bancar.

Polițiștii din Ungaria au anunțat că o femeie în vârstă de 52 de ani a fost ucisă în apartamentul ei din Újpest, un sector din Budapesta, pe 15 decembrie 2024.

Victima a fost descoperită înjunghiată și, de asemenea, ea avea un deget tăiat.

Soțul femeii a devenit principalul suspect al crimei. Probele au arătat că Balázs N. ar fi mutilat-o pe soție ca să-i folosească amprenta digitală a degetului tăiat pe telefonul mobil al acesteia.

Astfel, agresorul a intrat în contul ei bancar și și-a transferat câteva sute de mii de forinți.

Unde a fost prins suspectul

Poliția din Ungaria a emis inițial un mandat de arestare intern, dar apoi au mai emis și mandate de arestare europene și internaționale, iar agresorul a fost prins, până la urmă, de poliția slovacă la Bratislava, pe 20 iulie. El a fost predat polițiștilor din Budapesta abia pe 27 august.

„Anchetatorii abia l-au recunoscut pe bărbat, care nu semăna cu fotografia din mandatul de arestare, deoarece se răsese pe cap și își lăsase barbă”, reiese dintr-un comunicat al Poliției.

Balázs N. a fost arestat și acuzat de omor, jaf și fraudă comise cu ajutorul unui sistem informatic.

