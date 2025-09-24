Bărbatul care a violat o angajată a unui hotel din Alba Iulia a fost arestat preventiv. Agresorul este recidivist

Autor: Maria Popa
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 14:09
61 citiri
Bărbatul care a violat o angajată a unui hotel din Alba Iulia a fost arestat preventiv. Agresorul este recidivist
Bărbat arestat Foto: Ziare.com

Bărbatul de 40 de ani acuzat că a violat o tânără de 21 de ani, din Alba-Iulia, angajată a unui hotel din oraș, sub pretextul că este client al unității și sub amenințarea unui briceag a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit procurorilor, bărbatul este recidivist și fusese eliberat din închisoare cu peste o lună în urmă. El are la activ mai multe condamnări atât în România, cât și în străinătate, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba informează că bărbatul reținut, marți, 23 septembrie, de polițiști pentru viol a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în baza deciziei luate de către un magistrat de la Judecătoria Alba Iulia.

Potrivit probelor existente la dosar a reieșit că în dimineața de 23 septembrie, în jurul orei 4.00, în timp ce se afla în incinta unui hotel din Alba Iulia și având asupra sa un briceag, bărbatul a constrâns-o pe o angajată a hotelului, amenințând-o cu acte de violență, să întrețină cu el raport sexual normal.

Procurorii precizează că bărbatul acuzat de viol se află în stare de recidivă postexecutorie, a fost condamnat de mai multe ori, atât în România, cât și în străinătate, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni și a fost eliberat din penitenciar în data de 17 august 2025.

Parchetul Tribunalului Alba mai menționează că procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, bărbatul dobândind calitatea de inculpat, iar în 23 septembrie s-a solicitat arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, cererea fiind admisă de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Alba Iulia.

Reclamația privind violul a fost făcută la Poliția din Alba Iulia chiar de către tânăra de 21 de ani victimă a acestuia, iar bărbatul a fost prins la scurt timp de către polițiștii din municipiu.

Angajata unui hotel din Alba Iulia a fost amenințată și violată când se afla la muncă. Polițiștii l-au reținut pe suspect
Angajata unui hotel din Alba Iulia a fost amenințată și violată când se afla la muncă. Polițiștii l-au reținut pe suspect
O tânără de 21 de ani din Alba Iulia acuză că a fost agresată sexual de un bărbat de 40 de ani care a venit la hotelul unde lucra, sub pretextul că este client. După ce ar fi amenințat-o...
Un copil de 8 ani a fost rănit într-un accident rutier în Alba Iulia. Minorul se afla pe o trotinetă
Un copil de 8 ani a fost rănit într-un accident rutier în Alba Iulia. Minorul se afla pe o trotinetă
Un copil de 8 ani care se deplasa cu o trotinetă a fost accidentat, miercuri, 24 septembrie, în municipiul Alba-Iulia. Minorul a fost rănit ușor și va fi transportat la spital....
#barbat arestat, #femeie violata, #angajata hotel, #alba iulia, #recidivist arestat viol, #justitie Romania , #arestare
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Liber la toata planeta! Donald Trump a spus-o, in fata Adunarii Generale a ONU
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU ca Londra vrea "sa treaca la legea sharia". Presedintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
Adevarul.ro
"Seful banilor" din PE explica "siretlicul" privind fondurile europene pentru Romania: "60 de miliarde de euro sunt, real, mai putin decat 46 de miliarde"

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum s-a făcut super-drona ucraineană Flamingo cu motoare din tomberon. Palmă pentru producătorii vestici de arme. „Trebuie să dea rezultate, nu să arate bine în broșuri”
  2. Bărbatul care a violat o angajată a unui hotel din Alba Iulia a fost arestat preventiv. Agresorul este recidivist
  3. Vase din Italia, Anglia şi Polonia, care fac parte dintr-o flotilă care transportă ajutoare în Gaza, atacate cu drone. La bord se afla și activista Greta Thunberg
  4. Octavian Berceanu, acuzații după incendiul major din Sectorul 2: „Statul român ne minte exact cum statul rus își minte cetățenii.” Ce soluții propune
  5. Inundații în Italia. Ploile abundente au provocat alunecări de teren și au pus în pericol sute de oameni VIDEO
  6. Tudorel Toader, după ce CCR a amânat decizia privind pensiile de serviciu: „Cred că legea va trece de Curte”
  7. Bucureștiul intră în reparații capitale. Au fost începute lucrări de reabilitare a carosabilului pe cele mai mai aglomerate artere FOTO
  8. Vladimir Plahotniuc o amenință pe Maia Sandu, cu o zi înainte să fie adus în Moldova și băgat în închisoare: „Niciun vot direct sau indirect nu trebuie să ajungă la PAS”
  9. Zeci de români expulzați din Marea Britanie. Au primit mii de euro ca să părăsească Regatul Unit. "O expulzare voluntară este, de fapt, mai ieftină pentru contribuabilul britanic"
  10. NATO, după provocările Rusiei: "Trebuie să înceteze"