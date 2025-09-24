Bărbatul care a violat o angajată a unui hotel din Alba Iulia a fost arestat preventiv. Agresorul este recidivist

Bărbatul de 40 de ani acuzat că a violat o tânără de 21 de ani, din Alba-Iulia, angajată a unui hotel din oraș, sub pretextul că este client al unității și sub amenințarea unui briceag a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit procurorilor, bărbatul este recidivist și fusese eliberat din închisoare cu peste o lună în urmă. El are la activ mai multe condamnări atât în România, cât și în străinătate, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba informează că bărbatul reținut, marți, 23 septembrie, de polițiști pentru viol a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în baza deciziei luate de către un magistrat de la Judecătoria Alba Iulia.

Potrivit probelor existente la dosar a reieșit că în dimineața de 23 septembrie, în jurul orei 4.00, în timp ce se afla în incinta unui hotel din Alba Iulia și având asupra sa un briceag, bărbatul a constrâns-o pe o angajată a hotelului, amenințând-o cu acte de violență, să întrețină cu el raport sexual normal.

Procurorii precizează că bărbatul acuzat de viol se află în stare de recidivă postexecutorie, a fost condamnat de mai multe ori, atât în România, cât și în străinătate, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni și a fost eliberat din penitenciar în data de 17 august 2025.

Parchetul Tribunalului Alba mai menționează că procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, bărbatul dobândind calitatea de inculpat, iar în 23 septembrie s-a solicitat arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, cererea fiind admisă de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Alba Iulia.

Reclamația privind violul a fost făcută la Poliția din Alba Iulia chiar de către tânăra de 21 de ani victimă a acestuia, iar bărbatul a fost prins la scurt timp de către polițiștii din municipiu.

