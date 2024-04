Un bărbat s-a autoincendiat în fața tribunalului în care se desfășoară procesul lui Trump. Imagini surprinse din momentul incidentului VIDEO

Un bărbat și-a dat foc chiar în fața tribunalului unde se desfășoară procesul lui Donald Trump.

Potrivit unui oficial de rang înalt din cadrul forțelor de ordine, bărbatul a intrat într-un parc apropiat de tribunal și arunca fluturași în aer. Imediat după asta, el a scos ceva din rucsac și s-a autoincendiat.

Fluturașii aruncați în aer de bărbatul neidentificat sunt analizați de anchetatori, conform CNN.

🚨🇺🇸BREAKING: Man sets himself on fire outside of Donald Trump's trial in New York City. pic.twitter.com/PdZVykuXjR