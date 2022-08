Un bărbat beat și fără permis a furat o mașină a Poliției Locale și a făcut-o praf

Un bărbat beat a furat o autospecială a Poliţiei locale din Apaţa, județul Brașov, în noaptea de 21 spre 22 august şi a făcut-o praf după ce a intrat cu ea într-un şanţ şi s-a izbit de gardul unei case.

Bărbatul fără permis de conducere ar fi luat maşina care aparţinea Poliţiei Locale din curtea Primăriei Apaţa, după ce a găsit-o cu cheile în contact.

„În noaptea trecută un cetățean turmentat mergând acasă de la un chef, văzând că în comună nu există nici o pază, s-a gândit să facă o patrulare cu o mașină pe străzile proaspăt asfaltate din comună. Dar problema era că nu avea mașină, așa că observând că poarta Primăriei este deschisă, a intrat în curtea Primăriei unde a găsit o mașină gata pregătită, cu cheile în contact, pentru o plimbare plăcută.

A deschis frumos poarta instituției, s-a urcat în mașină Poliției Locale, a pornit-o și a plecat la distracție. Din păcate pentru el, mașină Poliției Locale din Apața nu a vrut să asculte de comenzile lui și astfel s-a tamponat la coltul străzii Gării. Rezultatul: dauna totală a autoturismului, bun de fier vechi.”, transmite pe Facebook observatorul Apaţa.

„În cauză, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe, dosar penal instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rupea în care se va propune soluţie legală la finalizarea anchetei.”, transmite IPJ Braşov.

