Un bărbat a fost oprit de Poliție în timp ce conducea o mașinuță Barbie roz de jucărie pe o stradă principală. Mergea să cumpere „ceai rece” FOTO

Autor: Maria Popa
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 09:07
Bărbatul conducea o mașinuță barbie Foto: Facebook/Prince George RCMP

Un bărbat din Prince George, Canada, a fost oprit de Poliție în timp ce conducea o mașinuță Barbie pentru copii, pe o stradă principală.

Kasper Lincoln și-a pierdut anterior permisul de conducere. Când a fost observat în mașina de jucărie, el se afla sub influența alcoolului și a spus că merge să cumpere un ceai rece, potrivit The Globe and Mail și CBC.

Minijeep Barbie roz

Lincoln a fost oprit pe 5 septembrie, în timp ce conducea un minijeep Barbie roz, pe 15th Avenue, o stradă principală din Prince George, provincia canadiană Columbia Britanică (vestul țării, nr).

Incidentul i-a făcut pe trecători să se amuze și a devenit viral pe rețelele sociale.

Kasper a împrumutat mașinuța de jucărie de la copilul colegului său de apartament ca să meargă să cumpere „ceai rece”.

Bărbatul a fost fotografiat purtând ochelari de aviator în timp ce conducea mașina de jucărie. După ce mai mulți trecători au sunat la Poliție, agenții l-au oprit și au descoperit că nu avea permis de conducere și că se afla sub influența alcoolului.

În provincia canadiană este interzisă conducerea pe drumurile publice a oricărui vehicul neînmatriculat, chiar dacă este doar o jucărie.

„Se bucură de viață din plin”

Chiar dacă situația era periculoasă, incidentul a stârnit amuzamentul trecătorilor. O martoră a spus pentru CBC că „l-am privit pur și simplu cum se bucură de viață din plin. Era atât de fericit… Am fost chiar un pic invidioși”.

„Chiar îl arestați pentru că e la volanul unui Jeep de copii?”, a întrebat Summer Caron, una dintre persoanele care l-au filmat pe bărbat în timp ce era încătușat. Caron a mai spus că bărbatul „a condus aproape de bordură și a mers cu 5 kilometri pe oră”.

Kasper Lincoln și-a păstrat atitudinea pozitivă față de intervenția polițiștilor, el fiind de părere că ofițerul care l-a oprit „a fost foarte drăguț”.

O avocată din Vancouver specializată în infracțiuni rutiere a spus că „în Columbia Britanică, trebuie să ai permis de conducere dacă conduci orice vehicul motorizat pe șosea. Asta include mașinuțe Barbie, mașinuțe de jucărie, skateboard-uri electrice, orice de genul acesta. Este obligatoriu să ai permis și asigurare”.

Conform Mattel, mașinuța Jeep Wrangler Barbie de la Fisher-Price poate prinde până la 8 km/h și este dotată cu servofrâne. De asemenea, ea este recomandată copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani.

Acum Lincoln se confruntă cu o acuzație de conducere sub influența alcoolului. El a anunțat că va contesta amenda.

