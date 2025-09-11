Al doilea caz de român ajuns în comă după ce a căzut de pe trotineta electrică

Un bărbat în vârstă de 58 de ani a ajuns în comă la Spitalul Municipal din Mediaș, după ce a căzut de pe trotineta electrică, fără să poarte cască de protecție pe cap, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, Isabela Brad.

Se pare că acesta este al doilea caz de comă provocată de căderea de pe o trotinetă electrică în numai o săptămână. Și în Sibiu, un băiat de 13 ani a ajuns în comă, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică, conform Agerpres.

Incidentul a avut loc miercuri seara, 10 septembrie, pe o stradă din Mediaș, iar rănile suferite de bărbat au fost atât de grave încât a intrat imediat în comă.

„În această seară, polițiștii rutieri au fost solicitați să intervină la un autoaccident rutier, produs în municipiul Mediaș, pe strada Stăvilarului.

Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce conducea o trotinetă electrică pe strada Stăvilarului din municipiul Mediaș, un localnic în vârstă de 58 de ani, din cauze care urmează a se stabili, s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil.

În urma autoaccidentului, bărbatul a suferit vătămări corporale grave, fiind transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

În cauză, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Mediaș efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs autoaccidentul și luarea măsurilor legale în consecință”, a transmis IPJ Sibiu.

Imediat la fața locului au venit două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Sibiu, unul cu medic și unul de tip B. Echipajele medicale au găsit bărbatul în stare de inconștiență, în comă. El a fost intubat și transportat la CPU Mediaș, prezentând un traumatism cranian grav.

