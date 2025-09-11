Al doilea caz de român ajuns în comă după ce a căzut de pe trotineta electrică

Autor: Maria Popa
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 11:06
523 citiri
Al doilea caz de român ajuns în comă după ce a căzut de pe trotineta electrică
Trotinetă FOTO: Pixabay

Un bărbat în vârstă de 58 de ani a ajuns în comă la Spitalul Municipal din Mediaș, după ce a căzut de pe trotineta electrică, fără să poarte cască de protecție pe cap, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, Isabela Brad.

Se pare că acesta este al doilea caz de comă provocată de căderea de pe o trotinetă electrică în numai o săptămână. Și în Sibiu, un băiat de 13 ani a ajuns în comă, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică, conform Agerpres.

Incidentul a avut loc miercuri seara, 10 septembrie, pe o stradă din Mediaș, iar rănile suferite de bărbat au fost atât de grave încât a intrat imediat în comă.

„În această seară, polițiștii rutieri au fost solicitați să intervină la un autoaccident rutier, produs în municipiul Mediaș, pe strada Stăvilarului.

Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce conducea o trotinetă electrică pe strada Stăvilarului din municipiul Mediaș, un localnic în vârstă de 58 de ani, din cauze care urmează a se stabili, s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil.

În urma autoaccidentului, bărbatul a suferit vătămări corporale grave, fiind transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

În cauză, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Mediaș efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs autoaccidentul și luarea măsurilor legale în consecință”, a transmis IPJ Sibiu.

Imediat la fața locului au venit două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Sibiu, unul cu medic și unul de tip B. Echipajele medicale au găsit bărbatul în stare de inconștiență, în comă. El a fost intubat și transportat la CPU Mediaș, prezentând un traumatism cranian grav.

AUR ar câștiga detașat alegerile parlamentare, dacă acestea s-ar organiza în această perioadă, la distanță mare de următorul partid clasat SONDAJ
AUR ar câștiga detașat alegerile parlamentare, dacă acestea s-ar organiza în această perioadă, la distanță mare de următorul partid clasat SONDAJ
AUR rămâne lider detașat în intenția de vot pentru alegerile parlamentare, cu aproximativ 41% susținere, în timp ce PSD înregistrează o ușoară creștere, PNL scade ușor, iar USR...
Daniel Băluță amenință cu ieșirea PSD de la guvernare, dacă PNL și USR se aliază pentru alegerile primarului din Capitală
Daniel Băluță amenință cu ieșirea PSD de la guvernare, dacă PNL și USR se aliază pentru alegerile primarului din Capitală
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a preluat amenințările președintelui interimar PSD Sorin Grindeanu cu privire la ieșirea social-democraților de la guvernare în cazul în care PNL și...
#barbat cazut, #trotineta electrica, #medias, #coma, #accidente grave, #IPJ Sibiu , #accident
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
I-a dat de gol in direct: ea e noua iubita a lui Carlos Alcaraz! "Zvonurile sunt adevarate"
ObservatorNews.ro
Stenograme. Directorii Elcen imparteau spaga ca pe pizza: Mancam toti! Cate-o felie"
DigiSport.ro
"M-au batut mar". "Cea mai frumoasa actrita de la Hollywood" a decis sa spuna tot, dupa ce a ajuns "de nerecunoscut"

Ep. 127 - Călin Georgescu - noi declarații despre

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Băutorii de bere și cei care împart patul cu alții atrag mai ușor țânțarii, conform unui studiu. Cum îi putem ține cât mai departe
  2. Român mort după ce a căzut de la etajul 5 al unui imobil. Bărbatul era la muncă în Italia
  3. Rusia amenință, România e pregătită? Polonia vs. Zapad-2025
  4. Exercițiu de mobilizare pentru rezerviștii din două județe. MApN a început convocările
  5. Al doilea caz de român ajuns în comă după ce a căzut de pe trotineta electrică
  6. Sébastien Lecornu, numit prim-ministru al Franţei
  7. Cod galben de ploi abundente. Până când este valabilă avertizarea HARTĂ
  8. Temperaturi de vară la mijloc de septembrie. Regiunile unde sunt anunțate furtuni și grindină
  9. Germania vrea să amâne închiderea termocentralelor pe cărbune. Siguranța energetică este considerată mai importantă decât protecția mediului
  10. Polonia își construiește cea mai mare armată din Europa, dar războiul din Ucraina îi expune punctele slabe