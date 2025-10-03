Un bărbat a devenit viral după ce a intrat la facultate la 60 de ani. „Singurul student care nu are nevoie ca părinții să-i plătească taxele”

Un bărbat în vârstă de 60 de ani din estul Chinei a devenit celebru pe rețelele sociale după ce a intrat la facultate și a participat la instruirea militară alături de colegii săi mai tineri.

Wang Wensheng este o persoană energică și hotărâtă. El trăiește după motto-ul „Învăț atâta timp cât trăiesc”, transmite South China Morning Post.

După ce a dat de două ori examenul național de admitere la facultate, Wensheng a reușit să fie admis în această vară la un colegiu vocațional din Hefei, provincia Anhui. Bărbatul studiază marketing online și comerț electronic.

Wang a lucrat în trecut în resurse umane. El afirmă că atmosfera de campus a fost mereu visul său. Toată familia îl susține, iar taxele le plătește din economii și din salariul soției.

Bărbatul de 60 de ani a participat și la programul militar obligatoriu pentru boboci și a ținut pasul cu colegii săi mai tineri, precizând că acum urcă 5 etaje la fel de repede ca ei. El împarte camera de cămin cu alți cinci studenți, care îl numesc „unchiul Wang” și îl implică în activitățile lor.

Prin intermediul rețelelor de socializare, Wang vorbește despre procesul de învățare și a strâns peste 45.000 de urmăritori.

Utilizatorii îi admiră determinarea și energia, iar unii glumesc că este „singurul student care nu are nevoie ca părinții să-i plătească taxele”.

