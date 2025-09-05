Un american a fost închis aproape 30 de ani pentru o crimă pe care nu a comis-o. O femeie și-a recunoscut vina, recent FOTO/VIDEO

Un bărbat din SUA, condamnat pe nedrept pentru crimă și care a petrecut aproape 3 decenii în închisoare, a fost eliberat joi, 4 septembrie.

Americanul a ieșit din închisoare pentru că femeia care l-a implicat în mod fals în crimă a recunoscut într-un final minciuna, transmite The Guardian.

Judecătoarea Marta Chou a anulat condamnarea lui Bryan Hooper Sr. pentru crimă de gradul întâi miercuri, 3 septembrie, iar joi dimineața, 4 septembrie, bărbatul a fost eliberat din penitenciarul Stillwater, a anunțat un purtător de cuvânt al Great North Innocence Project.

„Astăzi, tribunalul a confirmat ceea ce Bryan Hooper, familia sa, apropiații și susținătorii săi au știut întotdeauna: domnul Hooper este un om nevinovat”, a declarat procurorul districtual Mary Moriarty din comitatul Hennepin într-un comunicat.

Tot Moriarty a mai spus că „este datoria noastră, ca procurori, să-i tragem la răspundere pe cei cu adevărat vinovați, iar această datorie ne cere să ne recunoaștem greșelile și să reparăm situația cât mai rapid posibil”.

Bryan s-a reîntâlnit cu copiii lui, iar în prima zi de libertate a dorit să-și petreacă timpul cu familia și să ia masa împreună, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Innocence Project, Hayley Poxleitner.

De asemenea, bărbatul mai are în plan să-și găsească o locuință în zona unde locuiesc copiii săi.

În anul 1998, Bryan Hooper Sr. a fost găsit vinovat pentru omor calificat, omor comis în timpul unei spargeri, în legătură cu moartea lui Ann Prazniak, de 77 de ani.

Condamnarea lui Hooper s-a bazat în principal pe mărturia unei femei, care, potrivit autorităților, și-a mărturisit ulterior vina pentru crimă.

Polițiștii au găsit corpul lui Prazniak în aprilie 1998, într-o cutie de carton învelită cu luminițe de Crăciun, într-un dulap din apartamentul său din Minneapolis. Cauza a fost asfixierea, iar trupul a fost găsit după două săptămâni.

Atunci, Hooper a primit 3 condamnări pe viață, cu posibilitatea de eliberare condiționată după 30 de ani. În anul 2020, un judecător a acceptat cererea sa de anulare a două dintre cele trei capete de acuzare pentru crimă de gradul I, precizând că a fost condamnat pe nedrept pentru 3 capete de omor împotriva aceleași persoane.

În cursul lunii trecute, procurorul districtual Mary Moriarty a anunțat susținerea biroului său pentru eliberarea lui Hooper, după ce o martoră-cheie și-ar fi retras mărturia în timpul revizuirii dosarului și și-a recunoscut vina pentru uciderea lui Prazniak.

„Tribunalul constată că, în cazul domnului Hooper, condamnarea a fost viciată de probe false și că, fără aceste mărturii false, juriul ar fi putut ajunge la o concluzie diferită”, a scris biroul judecătorului.

Condamnarea lui Hooper a fost anulată, iar cazul lui Prazniak va merge la Poliția din Minneapolis pentru investigații suplimentare, a anunțat Shawn Daye, șeful de cabinet al procurorului comitatului Hennepin.

Femeia despre care autoritățile spun că și-a recunoscut crima este în prezent în închisoare în statul Georgia pentru o agresiune. Ea va fi eliberată peste aproximativ 4 ani.

